Музей, гостиница и взрослая игрушка: петербуржец построил на даче немецкий железнодорожный вагон

Вагон выглядит, как настоящий, хотя построен из дерева Фото: из архива героя публикации

Потрясающая иллюстрация к словам "Если ничего другого не получается - ляг и лежи в направлении мечты" вышла у 43-летнего петербуржца Михаила Ульянова. Мужчина с юношества грезил железной дорогой, но связать с ней свою жизнь не получилось. И тогда он решил смастерить настоящий вагон СВ у себя на даче. Да не простой, а такой, в котором можно с комфортом жить и зимой, и летом. Правда, об этом творении никто бы не узнал, если бы родственники Михаила не обратились в редакцию "Комсомольской правды".

Запчасти со всей страны

Просторный дом, летняя кухня, посевы, - казалось бы, чего не хватает на большом дачном участке? Конечно же, поезда на настоящих рельсах. Так в апреле рассудил петербуржец Михаил Ульянов, пригласил друга-строителя и затеял возведение железнодорожного вагона. С апреля по сентябрь мужчины пилили, клеили, сверлили, и в итоге напротив дачного дома в поселке Борисова Грива появился гордый "Адмиралтеец" - точь-в-точь тот, немецкий, который еще в советское время ходил по маршруту Ленинград-Таллин.

Михаил Ульянов с детства мечтал работать на железной дороге Фото: из архива героя публикации

- Мы с отцом часто ездили на этом поезде в Эстонию, и вот когда мне захотелось свой собственный вагон, я его и взял за основу, - рассказывает Михаил. - А вообще я с детство о поездах мечтал. Хотел быть проводником, машинистом. Даже профильный колледж закончил. Но жизнь связать с железной дрогой не получилось, а мечта осталась.

Сейчас Михаил - владелец фирмы по созданию театральных декораций. Часто ездит в командировки и, конечно, предпочитает поезда. Свое детище создавал с нуля. Хотя выглядит все так, будто он где-то украл вагон и притащил его к себе на дачу.

В вагоне есть электричество, вода и отопление - чем не гостиница? Фото: из архива героя публикации

- Все почему-то так думают, - смеется мужчина. - Но на самом деле у него деревянный каркас, сверху обшитый железом. Я сначала хотел сделать полноценный вагон - 40-метровый, но жена не позволила. И получилось у меня два СВ и купе проводника. Вся "начинка" там оригинальная - специально покупал: полки из Карелии, двери новые с завода, окна из Пермского края, раковина и унитаз из Ульяновска, кипятильник из Чувашии, а рельсы и колесную пару, на которых он стоит, нашел в Ленобласти.

Поезд посреди участка

Теперь Михаил сам себе проводник, машинист и начальник поезда. А его вагон из взрослой игрушки превратился в музей и гостиницу одновременно.

Так выглядел "Адмиралтеец" в самом начале строительства Фото: из архива героя публикации

- У меня здесь все есть! - хвастается мужчина. - Электричество, отопление, вода, даже хвостовые огни. Когда темнеет, они включаются автоматически, как и свет в купе. И кажется, будто посреди участка остановился настоящий поезд! А еще там есть пульт управления, где я могу сидеть за компьютером и включать-выключать что хочу.

Соседи да и просто прохожие с удовольствием приходят в диковинный вагон на экскурсии. Удивительно, но некоторые в своей жизни ни разу не ездили на поездах, тем более в СВ. Для них постройка Михаила особенно интересна. Но есть и те, кто уже успел провести здесь ночь - правда, не под стук колес и без проплывающих мимо пейзажей, но не менее романтично.

В импровизированной гостинице михаила уже ночевали первые постояльцы Фото: из архива героя публикации

- Ко мне приезжали друзья и попросились переночевать в вагоне, - улыбается Михаил. - У меня там есть постельное белье, все как надо. Пятерых человек можно разместить. Постояльцы остались довольны.

Свои двери красавец-"Адмиралтеец" с удовольствием распахивает для всех желающих бесплатно. Главное, чтоб люди были адекватные.

- Никаких планов на него у меня нет, пусть стоит и меня радует, - говорит Михаил. - А особенно мне приятно, что моя любовь к поездам сыну передалась. В этом году он поступил в железнодорожный университет.