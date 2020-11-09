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Общество

Жительницу элитного дома в Московском районе обвинили в попытке захватить коммунальную власть

Владельцы квартир в ЖК бизнес-класса не первый год борются с насекомыми, которые лезут из вентиляции, и спасают дорогие машины от протекающих на них фекалий
Алина ЧЕМЕРИСАлина ЧЕМЕРИС
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Жители дома на Варшавской, 6к2 разделились на два лагеря.

Жители дома на Варшавской, 6к2 разделились на два лагеря.

Элитный дом в Московском районе Петербурга продолжает быть плацдармом для борьбы жителей с управляющей компанией. Но, как оказалось, стремление добиться справедливости привело к междоусобицам среди соседей. Одни активисты пытаются заставить коммунальщиков выполнять свои обязанности, а другие считают, что это не забота о всеобщем благе, а попытка привести в дом своих "управленцев".

О том, что ЖК бизнес-класса в Московском районе в буквальном смысле рассыпается и течет, полтора месяца назад "Комсомолке" рассказали жители, обратившиеся в редакцию за помощью. По их словам, в элитных квартирах льется ржавая вода, из вентиляции лезут насекомые, а паркинг с дорогими машинами заливает фекалиями. Во всех бедах люди обвинили управляющую компанию "Академия". Однако после нашей публикации коммунальщики возмутились и заявили: ради комфорта жителей они, дескать, стараются во все лопатки и не вылезают из судов с застройщиком. "Комсомолка" вновь разбиралась, кто в этой истории злодей, а кто жертва.

Из-за некачественного покрытия труб, вода, попав в них, мгновенно становится ржавой.

Из-за некачественного покрытия труб, вода, попав в них, мгновенно становится ржавой.

Домовые распри

За полтора месяца в доме на Варшавской, 6к2 ситуация не улучшилась. По словам жителей, в парадной все так же осыпается плитка, в квартирах не работает вентиляция, на подземной парковке то и дело случаются потопы, а дворовая территория, которую люди давно требуют закрыть, до сих пор доступна для всех. Зато, чтобы квартиры, которые задумывались как жилье повышенной комфортности, перестали быть похожими на сарай, местные активисты бьются с управляющей компанией не первый год. Однако по мнению коммунальщиков именно они, жители, и являются главной помехой на пути к конструктивному решению вопроса.

- Еще в 2018 году наша компания проверила систему водоснабжения и после этого заменила металлические трубы на полипропиленовые, - отмечают в компании "Академия". - Потом мы хотели установить очистные фильтры, но совет дома в лице Филатовой Виктории Николаевны, нам отказал.

- Как?! Как мы могли им отказать?! - возмущается в ответ Виктория Филатова. - Мы не отказывались от установки фильтров! Все дело в том, что у нас остались участки старых, плохо сваренных труб, которые и загрязняют нашу воду. Сначала нужно поменять эти участки, а потом только ставить фильтры. Иначе они долго не прослужат, и мы разоримся за свой счет их менять. Вот какой была наша позиция.

Сейчас совета дома на Варшавской 6к2 нет. Как говорят жители, в июле "Академия" разогнала его подложным протоколом. Но это не мешает бывшему его председателю Виктории и еще некоторым активным жильцам требовать привести дом в порядок. И, казалось бы, все это - типичный конфликт между коммунальщиками и жителями. Но оказалось, что и между соседями единства нет.

- Филатова хочет дискредитировать управляющую компанию, чтобы захватить дом и привести сюда работать своих знакомых, - уверен житель Станислав Поплавский. - Конечно, дом наш построен плохо и заливает нас постоянно, но если "Академия" уйдет, будет хуже.

паркинг с дорогостоящими машинами постоянно заливает фекалиями.

паркинг с дорогостоящими машинами постоянно заливает фекалиями.

А были ли черви?

Местные активисты действительно пытались в этом году сменить управляющую компанию и даже провели собрание. Но, говорят, отнюдь не для того, чтобы привести свои подряды - как уверяет Виктория, это полный бред и никаких подвязок в ЖКХ у нее нет - а для того, чтобы убрать контору, прикрывающую нерадивого застройщика. Не получилось это потому, что вслед за жителями УК тоже провела собрание и, как утверждают соседи, по поддельным бюллетеням проголосовала в свою пользу. Результаты были отправлены в ГЖИ. Однако инспекция признала их неправомочными.

- Мы готовы скидываться, ремонтировать что-то, общаться с управляющей компанией, но только чтобы она была нормальная, работающая, а не прикрывающая застройщика. Мы хотим выгнать все это ворье из нашего дома! - негодует жительница Людмила Борисова.

Однако, по словам представителей "Академии", они застройщика не выгораживают, а наоборот, судятся с ним. А что касается проблем, о которых говорят жители, то часть из них, просто выдумка.

- С жалобами на «червей в квартирах» к нам ни в письменном, ни в устном, ни в электронном виде не поступало, - заявили в "Академии". - Были только жалобы на обратную тягу вентиляции. Мы провели диагностику и установили турбодефлекторы на кровле, после чего ситуация стабилизировалась.

Но и здесь взгляд на вещи коммунальщиков и жителей расходится. Оказывается, приборы, которые призваны наладить работу вентиляции, по словам Виктории Филатовой, установили только для двух парадных. Всего же их 15, и проблемы есть в каждой. А по поводу насекомых электронные жалобы все же были. Причем, от многих жителей. И, судя по переписке в личном кабинете, за то, чтобы управляющая компания их вывела, приходилось "пободаться".

"Они приписывают себе заслугу"

Еще одна болевая точка - канализация. Именно из-за нее в доме постоянно заливает паркинг. Однако в УК уверяют: хозяйственно-бытовая канализация исправна. Проблемы есть только с ливневкой, а это снова - вотчина застройщика, который, кстати, оперативно прокомментировать ситуацию не смог. Но жители говорят, что на некоторых участках на машины льются именно фекалии, и людям приходится переставлять авто со своего парковочного места, которое, само собой, не бесплатное.

Как отмечают жители, единственное, в чем не врут коммунальщики, так это в том, что сейчас действительно идет согласование проекта по закрытию двора с комитетом по градостроительству и архитектуре. Однако заслуга здесь далеко не управляющей компании.

- Это я всем этим занимаюсь, - говорит Виктория Филатова. - Мы бьемся над этим вопросом с 2018 года. Я первая и пошла в КГА, потому что "Академия" даже не почесалась. Для нас самое главное - закрыть территорию. И если они припишут заслугу себе - пускай. Но на самом деле они не приложили никаких усилий.

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