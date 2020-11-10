Научить ученого: как и зачем сварщикам повышать квалификацию

Слушатели освежают в памяти теорию, но большая часть занятий - это практика. Фото: Артем КИЛЬКИН

Профессия сварщика сегодня считается одной из самых перспективных и востребованных на рынке труда. Такие специалисты на особом счету на каждом производстве, их труд хорошо оплачивается, особенно если у сварщика есть опыт работы. Впрочем, одного опыта сегодня уже недостаточно. На заводах появляется новое оборудование, внедряются современные технологии, и работнику нужно во всем этом разбираться. Это особенно важно для возрастных сотрудников, которые по каким-то причинам решили изменить специфику работы.

- Сейчас действует новая система профессиональных стандартов, и при смене места работы у людей возникают сложности. При оценке квалификации работодатель смотрит на различные навыки - умение работать с нормативными документами, сложными конструкциями, легированной сталью, - говорит заместитель руководителя УП «Сварочная академия» учебного научно-технического центра «Сварка» Алексей Сысоев.

При желании «прокачать» себя в профессии сегодня может любой сварщик - в Петербурге такие возможности есть. А горожане предпенсионного возраста сделать это могут бесплатно, в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Петербуржцам в возрасте 50+ (как работающим, так и незанятым) доступно обучение с использованием персонифицированного образовательного сертификата. К примеру, в начале ноября на площадке учебного центра «Сварочная академия» стартовало обучение по программе «Специалист сварочного производства, готовый к работам на многофункциональном сварочном оборудовании в соответствии с требованиями профессионального стандарта». Организатором обучения выступил городской Центр занятости населения.

- По этой программе квалификацию повышают люди, имеющие профессию «сварщик». Они не только совершенствуют свои профессиональные навыки, но и получают новые. На предприятии такой возможности просто нет. Мы обучаем работе на многофункциональном сварочном оборудовании, знакомим с новыми технологиями. Перед обучением каждый сварщик проходит тестирование, которое выявляет его сильные и слабые стороны, на этой базе и строится образовательный процесс. Учитывается и то, в какой сфере человек работает и где планирует работать в дальнейшем, - продолжает Алексей Сысоев.

Во время обучения слушатели освежают в памяти теорию, но большая часть занятий - это практика. После обучения специалисты проходят оценку квалификации либо аттестацию и получают удостоверение о повышении квалификации.

- Как правило, после успешно пройденной оценки, которую проводят квалифицированные эксперты, у слушателей появляется прочный профессиональный фундамент, большая уверенность в себе, своих современных профессиональных силах. Это помогает людям успешно работать или искать работу и уверенно чувствовать себя на любом производстве, - добавляет Алексей Сысоев.

ЦИФРЫ

- 1510 петербуржцев старшего возраста с начала года приступили к обучению в рамках национального проекта «Демография».

- 913 человек уже окончили курсы.