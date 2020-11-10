«Без вас я бы не состоялся»: заслуженный тренер России Алексей Мишин отреагировал на смерть Игоря Москвина

Алексей Мишин отметил, что Игорь Москвин сыграл важнейшую роль в его жизни Фото: Артем КИЛЬКИН

Печальную новость о смерти заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Игоря Москвина страна узнала во вторник, 10 ноября 2020 года. Игорь Борисович ушел из жизни на 91 году жизни. Как отметил его ученик, а ныне - заслуженный тренер России Алексей Мишин, именно Москвину он обязан своими успехами в спорте.

- В моей жизни не было человека, который бы сыграл такую важную роль, как Игорь Борисович Москвин, - признался корреспонденту КП-Петербург Мишин. - Спасибо вам, дорогой Игорь Борисович. Без вас я бы, определенно, не состоялся ни как спортсмен, ни как тренер, ни как человек

По словам Алексея Мишина, к уходу Игоря Москвина родные и близкие были готовы. Ведь в последнее время состояние тренера было критическим.

- Он давно и долго болел, - поясняет Мишин. - Какая тут может быть неожиданность, когда он в реанимации лежал? Последние полгода он был при смерти. Все ожидали его ухода из жизни.

Умер заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Игорь Москвин / Фото: Комитет по физической культуре и спорту

Как признался Алексей Мишин, с самого утра его телефон разрывается от звонков журналистов. Связаться с вдовой тренера Тамарой Москвиной - своей бывшей партнершей в фигурном катании - он пока не успел.

Напомним, о смерти заслуженного тренера СССР Игоря Москвина сообщили 10 ноября в городском комитете по физической культуре и спорту. Игорь Борисович подарил стране множество талантливых спортсменов. у него тренировались Тамара Москвина, ставшая его супругой, Игорь Бобрин, Юрий Овчинников, Владимир Котин и многие другие. Кроме того, в 1964 году Москвин был знаменосцем на закрытии IX Олимпийских игр.

Отмечается, что из-за сложной эпидемиологической обстановки в Петербурге церемонии прощания с легендарным тренером не будет.