«У них традиция жестоко бить своих жен»: Россиянка с детьми сбежала от мужа-тирана, державшего ее в плену в Нигерии три года

Женщина заявляет, что муж в Нигерии ее избивал Фото: СОЦСЕТИ

35-летняя Мария Лобастова из Петрозаводска до сих пор по ночам вздрагивает от каждого шороха. Еще совсем недавно она была в чужой стране без денег, документов и телефона. Ее и детей били, унижали, оскорбляли и издевались. И делали это вовсе не пираты, а их отец нигериец Морис. Свою историю Мария рассказывает, чтобы остальные девушки были более предусмотрительны в отношениях с обходительными мужчинами из заморских стран. Даже если поначалу кажется, что все идеально.

«ОКЕАН, РОМАНТИКА, ЦВЕТЫ»

- Мы познакомились с Морисом в 2012 году в Таиланде, где я жила и работала, - вспоминает Мария. – Он учился в университете в Бангкоке, а я жила в туристической Паттайе, - там мы и встретились. Он гулял с друзьями, я с подружками. Это было очень приятное знакомство. Он подошел первый, без преувеличения скажу - это была любовь с первого взгляда. Начались красивые отношения, настоящий роман, ухаживания. Все было очень романтично – сама атмосфера: океан, природа. Он дарил цветы, подарки. Постоянно приезжал ко мне в гости. Это был самый настоящий конфетно-букетный период. А буквально через месяц Морис сделал мне предложение. И я вам скажу, это время до замужества было вообще одним из самых счастливых моментов в моей жизни.

Отношения начинались романтично Фото: СОЦСЕТИ

Первые полгода до брака Мария и Морис жили раздельно. Она в Паттайе, а он доучивался в в Бангоке. Все это время девушка была независима от него, потому что сама достаточно хорошо зарабатывала.

- Мы расписались в тайском загсе, - делится Мария. - Была его младшая сестра. Никакого празднества не было, все скромно и просто. Я уволилась с работы и переехала к нему. Мы открыли свое предприятие – построили ангар, в котором занимались переработкой рыбы и отправкой ее в Нигерию. Я перестала работать, он считал, что доход в семью приносит только он. Началось сначала моральное давление - грубость в общении, унижения, экономическая зависимость. Но я его очень сильно любила, поэтому терпела. Вскоре я забеременела первым сыном, он отправил меня рожать в Бразилию, чтобы у ребенка было бразильское гражданство.

«Я СБЕГАЛА, НО ВОЗВРАЩАЛАСЬ»

Через три года у пары родился второй сын – также в Бразилии, но супруги продолжали жить в Таиланде. По словам Марии, отношение к ней так и не менялось, муж постоянно давил на нее и унижал.

Вскоре муж предложил переехать в Нигерию Фото: СОЦСЕТИ

- У меня были шансы уйти от него, - признается женщина. - Но я не воспользовалась, потому что сама жила в иллюзии. Я от него несколько раз уезжала и все равно возвращалась. У меня была зависимость нездоровая. В итоге в 2017 году он разорился. Мы были на распутье. Не было средств, чтобы достойно жить в Таиланде дальше. Я была беременна третьим ребенком, предложила ему поехать в Россию. Но он не согласился, потому что не был уверен в своих силах, в том, что сможет адаптироваться.

В итоге семья решила переехать в Нигерию к родственникам Мориса. Вместе с ними жила сноха Марии и братья ее мужа. Первое время у них все было хорошо. Семья полюбила русскую женщину и заступалась за нее.

- Муж мне сказал: «Езжай в Россию, рожай там дочку и посмотри учебные заведения, откроем в Нигерии косметологический кабинет. Будешь практиковать. Конечно, я очень обрадовалась и согласилась. Получила диплом в Москве, там же родила дочку. Все было удачно. Я вернулась в Нигерию, - тараторит Мария. – И тут началось все самое интересное. Он стал меня бить жестко, забрал мои документы и спрятал телефон. Выходить из дома мне разрешалось только, чтобы отвезти детей в школу. О побоях я рассказала его родственникам. Они прониклись моей ситуацией и встали на мою сторону. Они пытались его вразумить и объяснить, что я не местная, что со мной так обращаться так нельзя. Но у них есть такое в стране - по статистике каждая третья женщина - жертва домашнего насилия. Как мой муж говорил - это часть их культуры.

От нигерийца россиянка родила троих детей Фото: СОЦСЕТИ

«ЕЩЕ ЧУТЬ-ЧУТЬ И ОН БЫ МЕНЯ УБИЛ»

Почти три года Мария терпела побои и перепады настроения своего мужа, сидя за забором в доме.

- Он мне говорил: «Разрешаю … [ругательство] уехать, но сыновей я тебе не дам, - плачет мать троих детей. – Он меня бил руками и ногами по лицу и телу, иногда избивал резиновым ремнем по спине. Хорошо, что не убил. Под конец я уже думала, что надо быстрее бежать, неровен час и он меня прибьет. Он не мог себя контролировать, мне становилось страшно. Были моменты он брал в руку толстую палку. Но его останавливали.

Последней каплей для Марии стало ограбление ее дома, когда муж не стал ее и детей защищать.

- В четыре утра к нам ворвались вооруженные грабители, - поясняет женщина. - Муж очень сильно испугался. Хотя он накаченный, натренированный, высокий. А там были ребятки лет по 18 - тощие. Они положили его лицом вниз и завязали ему руки его же пижамой. Он начал рассказывать им, какие плохие отношения у нас. А они требуют деньги, в соседней комнате у меня дети, к которым грабители могли зайти. Я решила сама отдать карту, потому что он не хотел. Повела грабителей к машине, где она лежала, в этот момент он за мной захлопнул железную дверь. Спрятался, и неважно, что меня могли убить или изнасиловать. Тогда я и решилась на побег.

В Нигерии, по словам женщины, начались побои Фото: СОЦСЕТИ

Мария нашла спрятанный телефон и свои документы. Она тут же связалась с правозащитными нигерийскими организациями, которые борются с домашним насилием. Они решили помочь и попросили назначит день побега.

- Меня буквально эвакуировали, - вспоминает Мария. – Я им позвонила, когда муж уехал на работу. Они приехали на машине и забрали нас с детьми. Отвезли в другой город, где я месяц жила в приюте.

Купить билеты домой Марии помогла глава правозащитной организации. С документами помог бразильский дипломат, ведь двое детей были рождены в его стране. Сейчас Мария уже в Петрозаводске с тремя детьми живет вместе со своей мамой. По ее словам, малыши довольны новой жизнью. Ведь для них жизнь в Нигерии тоже была пыткой.-