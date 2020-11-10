Театральная премия «Золотая маска 2020»: 11 наград уехали в Санкт-Петербург

Ведущие «Золотой маски-2020» — Дарья Мороз и Сергей Епишев. Фото: принтскрин видео.

Церемония вручения театральной премии «Золотая маска 2020» состоялась. Назвать победителей престижного театрального фестиваля должны были еще в апреле. Из-за коронавируса мероприятие пришлось переносить несколько раз и уже в привычном для большинства формате проводить онлайн. И в этом есть свои плюсы! Присоединиться к награждению смогли все желающие.

Ведущая премии Дарья Мороз, известная по сериалу «Содержанки», появилась на сцене театра имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко в пудровом с перламутровым отливом платье в пол. Элегантный образ дополнили длинные серьги и колье с бриллиантами. Ее напарником стал актер и вокалист Сергей Епишев. Артист блистал на сцене в классическом черном костюме и белой рубашке.

Церемония длилась более двух с половиной часов. Награды получили лучшие в своем деле: талантливые актеры, режиссеры, хореографы, постановщики, костюмеры, дирижеры и многие другие люди, связанные с театром. В Северную столицу отправилось целых 11 «масок».

Спектакль «Преступление и наказание» Театра «Приют комедианта» стал лучшим. Фото: официальная страница театра.

Лучшим драматическим спектаклем (малая форма) назвали «Преступление и наказание» Театра «Приют комедианта».

- Спасибо, прежде всего, блистательному режиссеру Константину Богомолову и потрясающей Ларисе Ломакиной (художник-постановщик – прим. Авт.). Фантастическому актерскому составу спектакля и всей-всей команде нашего театра, - восхищенно сказал художественный руководитель «Приют комедианта» Виктор Минков.

- Мы ужасно счастливы! – присоединился по скайпу Константин Богомолов. – Спасибо, что «Золотая маска» все-таки состоялась, несмотря на это трудное время.

Лучшим драматургом стал Павел Пряжко («Сосед», «театр post»). Лучшим художником в драматическом театре признали Евгению Сафонову за спектакль «Аустерлиц» Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова. А вот «маска» за лучшую мужскую роль досталась актеру Александринского театра Ивану Волкову («Сирано де Бержерак»).

Марина Игнатова сыграла Соню Мармеладову в спектакле «Преступление и наказание» режиссера Константина Богомолова. Фото: официальная страница театра

Объявили триумфаторов и среди кукольных театров. Так, лучший режиссер - Анна Иванова-Брашинская, спектакль «Про честное слово» театра «Karlsson Haus»). Алесь Снопковский, по мнению жюри, - лучший актер (Офелия, «Гамлет. Ширма», Большой театр кукол).

Победитель в номинации «Эксперимент» - петербургский «театр post» и его «Хорошо темперированные грамоты». Спектакль про то, каково жилось русским в древности.

Специальную премию жюри вручили создателям спектакля «Исследование ужаса» режиссера Бориса Павловича (Фонд Alma Mater, проект «Квартира») – «За талантливое театральное исследование философии жизни и творчества в условиях внешней несвободы».

Иван Волков — лауреат «Золотой маски-2020» за роль Сирано. Фото: Instagram Александринского театра

Также премией «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» наградили сценографа и художника Марину Азизян, актеров Валерия Ивченко и Татьяну Пилецкую.