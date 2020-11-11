Сотрудники ДПС домчали рожающую женщину в больницу и бережно передали ее в руки врачей в Санкт-Петербурге

Полицейские помогли роженице добраться до роддома в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге сотрудники ГИБДД помогли рожающей женщине быстро добраться до больницы. 3 ноября 2020 года около 23:40 часов на контрольно-пропускной пункт "Пулковское шоссе" обратился мужчина, который рассказал, что его жена вот-вот родит. Времени вызывать машину скорой помощи нет. Нужно как можно быстрее доехать до роддома. Полицейские включили мигалки и бросились на помощь.

За помощью к полицейским обратился будущий отец Фото: принтскрин видео.

- Из-за боязни, что роддома закрыты, мы попросили сотрудников ДПС передать по рации, что мы рожаем и сопроводить нас в больницу. Они незамедлительно сказали, следуйте за нами и не отставайте, - рассказал счастливый молодой отец.

Полицейские организовали сопровождение автомобилю с роженицей, чтобы никакие препятствия не помешали ей быстро оказаться в больнице. За считанные минуты будущую маму доставили в ближайший родильный дом на улице Орджоникидзе, передали врачам и рассказали, что женщине срочно нужно в приемный покой.

Сотрудники ГИБДД организовали сопровождение до ближайшей больницы Фото: принтскрин видео.

- Все прошло удачно. В 2:20 часов супруга родила мне сына, - улыбнулся молодой папа.

После этого счастливый отец позвонил позвонил в дежурную часть полиции с просьбой выразить благодарность неизвестным сотрудникам ДПС, сопровождавшим роженицу в медицинское учреждение.

Сотрудниками, оказавшими огромную помощь, оказались инспекторы отдельного батальона №1 ДПС ГИБДД капитан полиции Александр Кусачев и старший прапорщик полиции Виталий Созин. Благодаря им на свет появился новый, здоровый петербуржец.