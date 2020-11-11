Полезно, весело и безопасно: как в Ленобласти отметили День народного единства

В Волосово прошел традиционный и любимый жителями области фестиваль национальных культур «Славянское кольцо». Фото: Пресс-служба правительства Ленинградской области

4 ноября вместе со всей Россией Ленинградская область отметила День народного единства. В этом году из-за пандемии обошлись без широких гуляний. Но традиционные мероприятия, приуроченные к государственному празднику, - молодежные акции, ярмарки народных промыслов, фестивали, мастер-классы и праздничные концерты - все же состоялись. Только в этом году часть из них ушла в онлайн. Мы собрали самые интересные.

Акция #МыВместе: поможем сообща

Такого давно не было: соседи помогают соседям, волонтеры привозят пенсионерам лекарства, студенты создают бригады помощи больным. В разгар пандемии коронавируса никто не остался равнодушен. Акция #МыВместе уже стала символом помощи и бескорыстия в тяжелый период пандемии коронавируса. В День народного единства ее волонтеры поздравили пожилых жителей Ленобласти - вручили им сборник стихов «Одна на всех Победа», а также продуктовые наборы и товары первой необходимости.

- Главные герои сегодня - это медики, которые рискуют собой, но спасают другие жизни. Как будет развиваться ситуация, зависит от каждого из нас, поэтому я вместе с друзьями присоединилась к акции. Очень хочется помочь и внести свой вклад в победу над вирусом, - говорит волонтер Лидия Акимова.

Неудивительно, что главной темой ежегодного фестиваля подростковых клубов, который в этом году прошел в Кингисеппе, стала тема «Герой нашего времени». Ребята встретились и пообщались с людьми, чья активная жизненная и гражданская позиция становится примером для подрастающего поколения.

- Как только я узнал об акции #МыВместе, сразу стал ее участником. То, чем мы занимаемся, действительно очень полезно и важно людям, я это чувствую по отношению. Для многих главное даже не материальная помощь, а общение. Быть волонтером нелегко. Надо составить свое расписание так, чтобы успевать и учиться, и помогать людям. Но если есть желание, то все трудности преодолимы, - рассказывает волонтер Михаил Казаков.

Образовательная часть фестиваля включала в себя разные мастер-классы, обучающие программы и занимательный квест «Единая сеть Ленинградской области». А завершился фестиваль концертом в формате «Лофт» с хедлайнером Стасом Море.

В Приозерске волонтеры раздавали ленты цвета российского флага. Фото: Пресс-служба правительства Ленинградской области

ЦИФРЫ

Более 3,5 тысячи жителей Ленинградской области получили помощь от волонтеров движения #МыВместе с начала пандемии.

Около 100 добровольцев со всей Ленинградской области собрал фестиваль «Мы вместе» на своей площадке. Но на самом деле участников было гораздо больше - активисты из «красной» зоны участвовали в мероприятии онлайн.

Фестивали, выставки и онлайн-экскурсии

Еще один традиционный и любимый жителями области праздник, фестиваль национальных культур «Славянское кольцо», прошел в Волосово. Выставка национальных костюмов и выступление творческих коллективов, как обычно, привлекли ценителей традиций и обычаев разных народов. Побывать на фестивале можно было лично, но трансляция праздника велась и в соцсетях.

А в Тосно открылась фотовыставка «Россия. Полет через века». В экспозиции - более 20 авторов и 34 снимка, на которых запечатлены природные, культурные, исторические и архитектурные достопримечательности регионов страны. Есть на выставке и фотоснимки, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Выставка будет работать до 6 декабря, но побывать на ней также можно и онлайн.

4 ноября вместе со всей Россией Ленинградская область отметила День народного единства. Фото: Пресс-служба правительства Ленинградской области

- Мне кажется, День народного единства - нужный, добрый и важный праздник. Он показывает, что в нашей стране могут проживать представители разных народностей - русские, армяне, грузины, украинцы, белорусы. У нас общие радости и общие проблемы, а самое главное - мы живем на одной земле, - говорит жительница города Луги Екатерина Семенцова.

Кстати, выбор различных выставок в этом году просто поражает. В Лужском музее на выставке «Формула поэзии» посетители могли приобщиться к творчеству поэта Семена Надсона. В Сосновоборском музее любителей живописи ждала выставка современного петербургского художника Ольги Ярославцевой «Символы города». Вепсский центр фольклора представил спецпроект «Пять самых неизвестных народов России», в котором специалисты центра в соцсетях рассказывали о загадочных вепсах.

Ну а Выборг пригласил ленинградцев окунуться в историю на онлайн-экскурсии «Из истории Смоляного мыса…». Любители истории виртуально могли прогуляться по набережной адмирала Апраксина, побывать в здании порта, на бетонном судне «Бриз» и в пороховом погребе.

- День народного единства показывает, что у народа всегда находятся силы и духовные, и материальные, для того чтобы пережить все трудности. Сегодня, в непростое время, этот праздник очень важен, ведь он напоминает нам, что сила - в единстве, а единство нужно для развития страны, развития области, - считает руководитель творческого коллектива Всеволожского района Игорь Макаренко.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Единство на свежем воздухе

Часть праздничных событий ушла в онлайн, но далеко не все.

- В поселке Лебяжье Ломоносовского района в День народного единства стало зеленее - активисты высадили во дворах домов саженцы хвойных и лиственных деревьев. В акции приняли участие местные жители и глава администрации.

В поселке Лебяжье активисты высадили саженцы хвойных и лиственных деревьев. Фото: Пресс-служба правительства Ленинградской области

- Волховчане запустили кулинарный флешмоб «Вкусно.Народно». Профессиональные шеф-повара в течение всего 4 ноября делились видеорецептами национальных блюд, чтобы жители Волховского района могли приготовить их дома и опубликовть фото или видео на своих страницах в соцсетях.

- В Кингисеппе молодые активисты городского Дома культуры провели на площади перед зданием танцевальный флешмоб, а в Приозерске волонтеры раздавали жителям и гостям города ленты цвета российского флага.

КСТАТИ

Умный досуг

Ленинградская область уже пятый раз участвовала в Большом этнографическом диктанте, который проходил в формате онлайн. Любой житель региона мог проверить свои знания истории и культуры народов России. Задания диктанта включали двадцать общих и десять персональных вопросов для каждого субъекта Российской Федерации. Участники должны были ответить на все вопросы за 45 минут, но в этом году у всех испытуемых была возможность сразу узнать правильный ответ и получить историческую справку со ссылками на источники.