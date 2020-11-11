«Парфенон» с привидениями и родовое гнездо Врангелей: что будет с разрушенными историческими усадьбами Ленобласти

Усадьбы российской знати царского времени теперь выглядят, как декорации к фильмам Фото: Алина ЧЕМЕРИС

ХРАМА УЖЕ НЕТ

Наше путешествие началось с Гатчинского района. Первой остановкой стала усадьба Елизаветино, а точнее, разрушенный Свято-Владимирский храм, относящийся к ней.

- Здание усадьбы находится на контроле у Комитета по культуре Ленобласти, оно отреставрировано, - пояснил нам гид Юрий. - Нашелся меценат, который за свой счет взялся восстановить ее, туда уже водят экскурсии. А церковь пока в таком виде.

Свято-Владимирский храм в Елизаветино пока еще только ждет обновления Фото: Алина ЧЕМЕРИС

При входе в храм висит табличка, которая сообщает, что здание построено в 1766 году по проекту архитектора Саввы Чевакинского, а в военные годы на этом месте шли кровопролитные бои.

- Так как усадьба принадлежала князьям Трубецким, эта церковь была усыпальницей их рода, - сообщил гид. - Сохранилось надгробие. Здесь покоится Владимир Федорович Гнюс, умерший в 1867 году. Скорее всего, это приближенный семьи владельцев.

Усадьба принадлежала Трубецким, а храм был усыпальницей их семьи Фото: Алина ЧЕМЕРИС

КНЯЖЕСКИЕ КОНЮШНИ

Хозяином усадьбы был Петр Трубецкой - племянник известного князя-декабриста. Это имение он подарил своей супруге Елизавете, но название поместье получило не по ее имени, а в честь императрицы Елизаветы Петровны, которая, по преданию, любила бывать в этих местах.

Недалеко от храма и обнесенной забором восстановленной части усадьбы находятся развалины конюшен. Чтобы добраться до них, нужно идти через кочки, заросшие травой. Помещения, где содержались княжеские лошади, стоят буквой «п». Место, где был вход в конюшню, сохранилось, но чтобы туда забраться, приходилось хвататься за все попадающиеся под руку коряги и выступы: от росы камни стали скользкими, а свалиться с двухметровой высоты не очень-то хочется.

От церкви, по сути, остался только каркас Фото: Алина ЧЕМЕРИС

По обеим сторонам от входа легко различить две ниши. Как пояснил гид, в них могли стоять статуи или амфоры. Как нам удалось узнать в правительстве Ленобласти, сейчас конюшни Трубецких являются объектом культурного наследия.

Они находятся в пользовании у Государственного института экономики, финансов, права и технологий, однако когда их будут восстанавливать, пока неизвестно. Что касается храма, то в 2020 году его взяла на баланс Гатчинская епархия. Уже формируется заявка на выделение федеральных денег на ремонт здания.

Вход в конюшни князей Трубецких Фото: Алина ЧЕМЕРИС

ПРИДВОРНЫЙ МАГ И ВТОРАЯ САЛТЫЧИХА

Следующая остановка - Пятая Гора в Волосовском районе, или усадьба с привидениями. Подъезжая к разрушенному зданию на холме, думаешь, будто в эти секунды ты переместился не в другую часть Ленобласти, а куда-нибудь в Грецию. Добро пожаловать в русский Парфенон!

Это здание с огромными колоннами, над которым застыли рваные тучи, а солнце легко уловить в одном из оконных проемов. Кажется, в каждом первом посетителе пробуждает талант фотографа и художника. По одной из версий, в XVIII веке здесь находилось имение знаменитого сподвижника Петра I Якова Брюса, из-за любви к алхимии снискавшего славу придворного мага. А потом владельцем этих мест стал дипломат Федор Брискорн.

Храм на Пятой горе называют петербургским Парфеноном Фото: Алина ЧЕМЕРИС

- Его супруга Ольга была здесь местной Салтычихой - очень жестоко обращалась с крестьянами. Они сотнями гибли от голода и переутомления на ее ткацкой фабрике, - пояснил гид. - Но это не мешало ей быть набожной и построить храм. Правда, возведен он был из плохих материалов, поэтому быстро начал рассыпаться.

По легенде, именно эти два призрака здесь и появляются - Яков Брюс, который, заглядывая в колодцы и ямы, ищет секретную алхимическую лабораторию, и Ольга Брискорн, гуляющая по своим владениям.

Говорят, в Пятигорье то и дело являются привидения Фото: Алина ЧЕМЕРИС

Как сообщили в комитет по культуре Ленобласти, усадьба и парк «Пятая гора» признаны объектами культурного наследия регионального значения. Есть проект их восстановления, он в работе. А храм ждет восстановление в ближайшее время. Займется им все та же Гатчинская епархия. На данный момент идет принятие постройки на баланс.

ГДЕ ГОСТИЛ ГЕНЕРАЛ ВРАНГЕЛЬ

Еще минут через сорок мы оказались в местечке Торосово - родовом гнезде легендарных Врангелей, тех самых, к которым принадлежал выдающийся белый командир. Дом построен в XIX веке в стиле английской готики. Кстати, сам генерал Петр Врангель, по прозвищу Черный Барон, здесь никогда не жил, а только гостил.

Дом Врагнелей построен в XIX веке в стиле английской готики Фото: Алина ЧЕМЕРИС

И хотя здание давно превратилось в руины, кое-где остался декор: окна имеют белое обрамление, такой же узор проходит и по верху стен. Внутри не сохранилось ничего. Там, где когда-то были парадные залы, теперь валяются камни и растут кустарники.

- В советское время здесь была школа, а в 90-е все растащили, - вздохнул Юрий. - Тогда же здесь случился пожар. С тех пор тут все в упадке.

Напротив усадьбы сохранились руины племенного завода Фото: Алина ЧЕМЕРИС

Когда усадьбу Врангеля приведут в порядок, пока неясно. Как «Комсомолке» сообщили в правительстве Ленобласти, сейчас ищут инвестора, который вложился бы в воссоздание особняка. А работы эти весьма недешевые.

ОТ МИНИХА К СИМЕНСУ

«Вишенкой на торте» нашей поездки стала, пожалуй, самая знаменитая из разрушенных усадеб региона - Гостилицы. В этом поселении многие частные дома - ровесники исторического поместья. Первым владельцем этих мест был граф Миних, который увлекался гидротехникой и соорудил здесь систему прудов. Но во времена Елизаветы граф попал в опалу, а имение императрица пожаловала своему возлюбленному Алексею Разумовскому.

Гостилицы - самая известная заброшенная усадьба Ленобласти Фото: Алина ЧЕМЕРИС

Огромный двухэтажный дворец поражает даже в виде руин. Его полукруглые своды и огромные оконные проемы больше человеческого роста заставляют воображение поработать и дофантазировать убранство залов, картины на стенах и прогуливающихся придворных.

- Здесь много чего сохранилось, - пояснил гид. - Напротив через парк - кавалерские корпуса, вниз к прудам - руины мельницы и прочих построек. В царское время здесь, кстати, разводили форель, в советское - тоже. Да и сейчас тут рыбы хватает.

В этих стенах когда-то жил возлюбленный Елизаветы граф Алексей Разумовский Фото: Алина ЧЕМЕРИС

Из всего многообразия усадебных построек отреставрирована только церковь, причем при участии представителей немецкого рода Сименсов. Известно, что последним владельцем усадьбы в Гостилицах был русско-немецкий предприниматель Карл Сименс, при котором, кстати, в поместье появилось электричество. Особенно непросто усадьбе пришлось в военное время - рядом с Гостилицами находился штаб маршала Говорова перед операцией по прорыву блокады Ленинграда «Январский гром».

В данный момент историческая усадьба находится в пользовании Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры. После проверки, проведенной вместе с Росимуществом, встал вопрос о возможной консервации дворцово-паркового ансамбля. Заявку на финансирование из госбюджета планируется подать в следующем году.

Пока в Гостилицах отреставрировали только церковь Фото: Алина ЧЕМЕРИС

P. S.

Скажем отдельно, что самим разгуливать по развалинам небезопасно. Лучше делать это в составе туристической группы и идти по маршрутам вместе с официальным оператором. Рекомендуем обратиться в информационно-туристский центр Ленинградской области.