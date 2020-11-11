Жена Артема Дзюбы Кристина: что про нее известно и как она выглядит

Жена Артема Дзюбы очень редко появляется на публике. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Все знают, что Артем Дзюба давно и прочно женат, но его супруга – максимально непубличная личность. Неизвестно, желание ли это спортсмена или же молодая женщина сама выбрала формат общения в стиле минимализма, но вот факт: кроме того, что жену Дзюбы зовут Кристина, и что она родила футболисту двух сынишек, точно о ней ничего не известно.

Тем не менее, вот те крупицы информации, которые время от времени появляются в СМИ. Кристина Дзюба, в девичестве Орлова (но даже это – не точно). Родилась в Нижнем Новгороде, поступила в университет, но на старших курсах, уже в статусе невесты Артема, переехала в Москву – тогда Дзюба еще играл за «Спартак».

Это одно из немногих мероприятий, когда Артем вышел в свет с женой. Фото: "Экспресс-газета"

Кстати, с будущим мужем Кристина познакомилась в Подмосковье – они встречали новый, 2012 год в одной компании. Говорят, что ее пригласил туда друг Артема, тоже футболист. В качестве своей девушки или же просто приятельницы, история умалчивает. Но уже через несколько дней после праздника Артем и Кристина были парой.

- Я за три-четыре дня ее завоевал, - рассказывал в различных интервью Артем. - Кристина не знала, что я футболист. Когда она приехала к себе домой и показала родителям мою фотографию, ее отец, болельщик, спросил: «Ты знаешь, кто это?!» Кристина была удивлена. Она думала, что все футболисты высокомерные и слегка тупые. Мне пришлось разубедить ее в этом.

Кристина с сыновьями старается не пропускать важные матчи мужа. Фото: СОЦСЕТИ

Когда они расписались, да и расписались ли вообще, широкой публике тоже неизвестно. Уже в 2013-м у пары родился первый сын Никита, а в 2015-м Кристина впервые показала, насколько она мудрая женщина. Тогда, накануне отборочного матча на ЧМ-2016 Артема застукали в автомобиле, обнимающимся с телеведущей Марией Орзул. Скандал вышел знатный, но Кристина нашла в себе силы простить мужа.

– Это был большой урок для меня, - признавался потом Дзюба в интервью «Чемпионату». - Пожалуй, даже хорошо, что это произошло. Иначе взглянул на все. Ценности пересмотрел. Осознал, что я могу потерять, что не стоит даже задумываться о таком. Мне было очень стыдно перед своей женой. А на все остальное наплевать. Весь мир не так важен. Главное, чтобы этот человек меня услышал. И она меня услышала. Нам удалось все сохранить.

У самой Кристины Дзюбы нет странички в соцсетях, но иногда она появляется на фото в Инстаграм у подруг. Например, жены Александра Кокорина. Фото: СОЦСЕТИ

В 2016-м, когда Артем уже играл за «Зенит», Кристина родила второго сына Максима. Но по-прежнему оставалась в тени – никакой публичности.

Одно время, впрочем, ее снимки часто появлялись в Инстаграме Дарьи Валитовой – гражданской жены Александра Кокорина. Но после всем известной истории со стулом в московской кофейне девушки то ли перестали общаться, то ли спрятали свою дружбу от пользователей соцсетей.

Слава, которую не ждали, пришла к Кристине после Чемпионата мира-2018, который проходил в России. На фоне сумасшедшей популярности сборной России в целом, и Артема в частности, всем стало интересно – кто же его жена.

После чемпионата мира в Дзюбу влюбились тысячи женщин, своей непосредственностью он до сих пор покоряет сердца слабого пола. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Многие тогда впервые увидели изящную брюнетку, сопровождавшую супруга на приеме в Кремле. В Интернете стали появляться фейковые странички лже-Кристин. Пришлось даже вмешаться самому Дзюбе и предупредить подписчиков, что у его жены нет ни одной страницы ни в одной соцсети.

Что известно еще о жене Артема Дзюбы? Кристина любит с Артемом ходить в театр – они знакомы со многими петербургскими актерами. Она часто болеет за мужа на стадионе: один из редких семейных снимков сам Артем опубликовал после празднования чемпионства в прошлом году. Говорят, что она сама занимается домом и детьми – старший сын в этом году пошел в первый класс. И по-прежнему остается в тени своего известного мужа. Комментариев о нынешнем скандале публика от нее вряд ли дождется.

Артем и Кристина не скрывают нежных чувств.

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