Ужесточение ограничений из-за коронавируса в Санкт-Петербурге с 14 ноября 2020 года: Введение самоизоляции и запрет массовых мероприятий

Смольный ввел новые жесткие ограничения из-за распространения коронавируса в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

Большой рост заболеваемости COVID-19 в Северной столице не заставил долго ждать последствий. В среду, 11 ноября, губернатор Александр Беглов подписал новое постановление об ужесточении ограничений из-за коронавируса в Санкт-Петербурге с 14 ноября 2020 года. Теперь старшему поколению придется уйти на строгую самоизоляцию, а множество массовых мероприятий просто отменить. "КП-Петербург" рассказывает, что изменится с ближайшей субботы вплоть до 15 января 2021 года.

ТЕАТРЫ, ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

- Вводится ограничение на проведение в помещениях и на открытом воздухе любых мероприятий численностью более 50 человек. Могут быть исключения, но они должны быть согласованы с соответствующими исполнительными органами государственной власти, - рассказали в Смольном.

Сходить в театр или на концерт просто так теперь тоже не получится. Теперь количество зрителей в зале может быть не более 50 процентов от числа зрительских мест. При этом, продавать билеты просто на вход, без указания места, запрещено. Исключение составляют мероприятия, на которые по состоянию на 11 ноября уже проданы билеты в большем количестве. Все эти запреты распространяются на театры, иные организации исполнительских искусств, концертные залы и концертные площадки, кинотеатры.

САМОИЗОЛЯЦИЯ И УДАЛЕНКА

Смольный потребовал, чтобы с 16 ноября все граждане старше 65 лет, а также имеющие хронические заболевания, ушли на самоизоляцию.

- Самоизоляция должна обеспечиваться в местах проживания (пребывания) либо иных помещениях, в том числе жилых и садовых домах. При этом покидать место проживания (пребывания) разрешается для обращения за медицинской помощью и в случаях иной прямой угрозы их жизни и здоровью, - добавили в Смольном.

Разумеется, разрешается посещать ближайшие магазины, выгуливать домашних животных, выносить мусор, гулять и заниматься физической культурой и спортом.

Также с 16 ноября работодатели должны перевели своих работников старше 65 лет на удаленку. Исключение составляют педагогические работники, работники здравоохранения, транспорта, торговли, а также сотрудники, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организации.

ОСТАНОВКА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Государственные учреждения прекращают оказывать услуги, финансируемые за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, клубами, кружками, секциями и студиями независимо от возраста посещающих их лиц.

Исключениями стали программы спортивной подготовки и образовательные программы. Также сохраняется запрет на реализацию дополнительных общеразвивающих программ в помещениях государственных организаций дополнительного образования.