«Я не открывала рот из страха, что кожа лопнет»: петербурженка требует компенсацию от солярия, где получила ожоги

Мария Руфанова теперь требует компенсацию за свои ожоги.

История, напоминающая известный ужастик «Пункт назначения», недавно приключилось с петербурженкой Марией Руфановой. Месяц назад девушка пришла позагорать в солярий, но уже на следующий день вместо эффектного золотистого цвета, обнаружила ожоги на своей коже. Больше всего пострадало лицо.

- Я и до этого часто ходила в солярии, но ничего подобного не было, - рассказывает Мария в беседе с «КП». – В тот день я просто решила позагорать не 7 минут, а 8. Пока находилась под лампой, никакого дискомфорта не чувствовала. На последних секундах начало припекать, но приятно. Не было никаких сигналов, что что-то пошло не так.

Однако уже вечером девушка обнаружила покраснения на лице и на чувствительных участках тела. Ожоги болели и горели. Сначала Мария стала мазать кожу пантенолом, но это не помогало.

- У меня на лице была словно тонкая пленка, кожа стала очень чувствительной, - рассказывает пострадавшая. – Было жутко больно прикасаться, я не могла открыть рот в страхе, что кожа лопнет. А ночью мне было не уснуть – любое прикосновение подушки вызывало сильную боль. Я не понимаю, что могло к этому привести – никаких косметических процедур я не делала. Никаких препаратов не принимала.

Поняв, что без помощи специалистов не обойтись, девушка обратилась в институт скорой помощи имени Джанелидзе. Ей сделали перевязку и назначили лечение. Причину таких ожогов, по словам Марии, врачи не назвали, а лишь пояснили, что из солярия к ним порой попадают люди и с 80% повреждения кожи.

Страшенные ожоги женщина, как она сама уверяет, получила после похода в солярий.

По мнению пострадавшей девушки, в солярии могло быть установлено некачественное оборудование. Правда, никаких сертификатов она не запрашивала и утверждать этого не может. Однако Анна Шилкина - хозяйка салона «Челка», где все и случилось, уверяет: все приборы функционируют исправно, а лампы, срок работы которых составляет 800 часов, не износились даже на треть.

- У нас за год работы никогда не было нареканий и никто не обгорел, - поясняет Анна. – Мы сами здесь загораем, и все всегда в порядке. Я точно могу сказать, что ожоги Мария получила не у нас. У нее либо проблемы с кожей, либо она ходила к косметологу накануне, либо что-то употребляла. Ну или что-то сделала с кожей потом. Возможно, у нее проблемы на работе. И она хочет за 120 рублей, которые она заплатила, получить серьезную компенсацию. В интернете она распространяет недостоверную информацию. Нет ничего, что бы указывало на то, что ее ожоги – следствие посещения солярия.

Сейчас, спустя месяц, Мария чувствует себя лучше. Правда, говорит, кожа до сих пор слишком чувствительна. А компенсацию девушка действительно намерена требовать, ведь ей пришлось уходить на больничный и тратить на походы к врачам рабочее время. Кроме того, Мария уже написала жалобы в прокуратуру и налоговую службу.

КОМПЕТЕНТНО

Марият Мухина, дерматолог: «Солярий – это микроволновка. Лучше намазаться автозагаром»

- Сейчас многие солярии стараются экономить и не меняют лампы. Поэтому первым делом, отправляясь позагорать, нужно запросить сертификаты и узнать, сколько часов эти лампы уже отработали. Кроме того, хорошие солярии ведут журналы, где указывают ежедневно «пробег» своих ламп. Если все эти документы в порядке, то компании можно доверять.

Но не забывайте, что даже загар на солнце признан вредным, а солярий – это вообще микроволновка. Лучше уж, если хочется сделать кожу темной, использовать автозагар. А дефицит витамина D отлично пополнятеся печенью трески, рыбой жирных сортов и жидкими витаминами.

Я бы никому не советовала ходить в солярий. Во-первых, он сильно снижает иммунитет, а во-вторых, если что-то пойдет не так, у человека могут развиться страшные кожные заболевания: аутоиммунные болезни, меланома, акне, вплоть до рака кожи.