«Ты никому не достанешься»: Под Петербургом муж зарубил топором жену - владелицу маникюрного салона

Муж подозревается в убийстве жены, которая хотела подать на развод Фото: СОЦСЕТИ

Под Санкт-Петербургом днем 11 ноября 2020 года в торговом центре Всеволожска прямо на глазах у посетителей разыгралась кровавая драма. Посреди дня в маникюрный салон вбежал мужчина и выстрелил в женщину из травматического пистолета, а затем стал добивать ее топором. Погибшей оказалась 36-летняя бизнесвумен, владелица этого салона красоты Елена Шпак. Нападавшего сразу задержали, убийцей оказался ее муж - 54-летний Сергей. "Комсомолка" узнала подробности трагедии в ТЦ Всеволжска.

В Санкт-Петербург Елена переехала из Молдовы, там она оставила двух своих сыновей от первого брака. Сейчас они живут с бабушками и отцом. Со своим вторым будущим мужем женщина познакомилась 7 лет назад. Сергей был обаятельным и галантным. Работал на спецтехнике, хорошо зарабатывал. Сразу же предложил переехать в Всеволожск, где у них пять лет назад родилась дочка.

Елена владела салоном красоты Фото: СОЦСЕТИ

- Они взяли квартиру и уже выплатили ипотеку, - рассказала "КП-Петербург" подруга Елены Анастасия. - Когда началась пандемия, Лена стала работать дома, принимала клиентов в квартире. Сначала было все нормально, но вскоре у них начались проблемы. Муж начал кричать, что ему не нравится, что приходят люди, говорил - это моя квартира! Он был дурной на голову. В итоге она сняла квартиру сама, стала туда приводить клиентов. Но он все равно ее донимал, чтобы она бросила работу. Она его предупреждала, что если он не прекратит, то уйдет от него. Но ему было безразлично дело, в которое она вложилась. В итоге в один момент она собрала вещи, забрала ребенка и ушла.

Сергей не верил, что Елена сможет его бросить. Думал, что все временно, и она вернется к нему.

- Но она не собиралась возвращаться, даже улетела отдыхать в Крым с дочкой и не сказала ему об этом, хотя он тоже там был в это время, - делятся друзья Елены. - Он узнал, что они там были, когда вернулся во Всеволожск. Его это разозлило. А Елена избегала общения с ним. Она его опасалась, рассказывала, что он ее хватает все время, распускает руки. Но они все равно продолжали общаться из-за ребенка. Дочка маму очень сильно любила. И Лена ей рассказывала, что вот, папа вот так относится к ней. Да и сама девочка все это видела. Но все равно общалась с ним. Может, это было повод, чтобы не отпускать Лену таким образом.

Елена ушла от мужа с дочкой, но он не пережил расставания Фото: СОЦСЕТИ

После ухода с каждым днем конфликт между Еленой и Сергеем только усиливался. По словам подруг, муж часто угрожал ей.

- Их квартира должна была достаться дочке, но Сергей встал в позу, сказал, что квартира теперь его. Он не благородный совсем. Он кричал ей - я тебя сюда привез, а теперь уезжай из моего города, - вспоминает Анастасия. - При мне один раз была ссора, я слышала, как он ей угрожал: "Я тебя убью, ты не достанешься никому". Она его боялась. И в последнее время не ходила из-за этого одна по улице.

Несколько недель назад конфликт перерос уже в нападения. Сергей, как говорят, заманил Елену к себе домой и отрезал ей длинную косу ножом.

Брак распался во время пандемии Фото: СОЦСЕТИ

- Он не верил, что она от него ушла. Очень был взведенный, - поясняют друзья семьи. - А у Лены здесь нет родственников, они все заграницей. Совсем недавно у нее умер отец, - подавился за праздничным столом и задохнулся. У нее остались брат и сестра, они довольно состоятельные. Скорее всего, они заберут ребенка к себе.

Девочка в момент трагедии была в детском саду. Сейчас ее забрали в реабилитационный центр. Самого Сергея в ближайшее время должны отправить под арест. Ему грозит до 15 лет колонии.

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