«Это не последние жесткие ограничения»: руководитель прогнозной группы по коронавирусу в Санкт-Петербурге откровенно рассказал о ситуации с эпидемией

По словам ученого, новые ограничения из-за коронавируса в Санкт-Петербурге - лишь вопрос времени. Фото: Артем КИЛЬКИН

Эпидемия коронавируса в Санкт-Петербурге пошла по худшему сценарию. А значит, неизбежны новые — в том числе, вероятно, и достаточно жесткие — ограничения и для горожан, и для бизнеса. Об этом «Комсомолке» сегодня, 11 ноября, рассказал проректор, руководитель рабочей группы по математическому моделированию и прогнозированию коронавирусной инфекции Центра компетенций Национальной технологической инициативы СПбПУ, профессор Алексей Боровков.

В Санкт-Петербурге прогнозная кривая пошла вверх в последние две недели. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Если говорить просто, то мы решаем систему дифференциальных уравнений, описывающих распространение опасных эпидемий, коэффициенты которой выбраны для COVID-19, многократно верифицированы и подтверждены на протяжении восьми месяцев. На основе численного решения системы уравнений мы получаем девять решений, девять кривых, - объясняет ученый. - Так выглядит математический прогноз развития эпидемии. Нижняя кривая, девятая — оптимистичный вариант развития событий, с минимально возможным количеством активных больных в сегодняшних условиях. Первая — соответственно, наихудший, мы говорим – пессимистичный. До ноября мы на протяжении нескольких месяцев перемещались по пятой кривой — это средний вариант, не плохой и не хороший. А вот около двух недель назад мы начали перестраиваться в сторону пессимистичной кривой. Сейчас мы уже преодолели четвертую кривую, третью, и движемся ко второй, то есть налицо неблагоприятное развитие ситуации.

В абсолютных цифрах, продолжает Боровков, пересечение третьей кривой означает, что пик коронавируса стоило бы ждать 7 января, а количество активных больных (все заболевшие минус выздоровевшие и умершие) должно составить порядка 35 740 человек. А если мы выйдем на пессимистичную первую кривую, то пик сдвинется на 5 января, а количество активных больных составит 40 150 человек. При этом, напомним, самый первый пик — рекорд условной «первой волны» - пришелся на 9 июня, когда в городе насчитывалось в общей сложности 10 619 больных — почти в четыре раза меньше, нежели ожидается теперь.

Основная причина подъема заболеваемости, по словам эксперта - то, что люди стали больше общаться и активнее заражать друг друга. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Пока еще этого не случилось, - констатирует Боровков. - Но мы идем очень быстрыми темпами, и нет, к сожалению, никаких оснований полагать, что они замедлятся. Поэтому пересечение первой кривой и выход на худший из возможных сценариев развития эпидемии тоже возможен, это станет ясно в ближайшие две недели.

У очередных рекордов, продолжает ученый, достаточно простое объяснение - люди вернулись из отпусков, пошли на работу, в институты и школы, стали интенсивнее общаться, а потому – активнее заражать друг друга. Коэффициент распространения коронавируса — он показывает, сколько человек способен инфицировать один носитель — для Санкт-Петербурга, по последним данным, колеблется в районе 1,29-1,26 последние пять дней и меньше не становится.

- На Санкт-Петербург сейчас приходится порядка 7,9 % от всех заражений коронавирусом в России, - отмечает Боровков. - Лидерство по-прежнему удерживает Москва — порядка 30 %, сегодня – 22,6 %, но там коэффициент распространения не превышал 1,18 и в последние дни упал. Вдобавок там вводятся новые ограничения, которые потенциально могут оказаться достаточно эффективными для снижения темпов развития эпидемии.

Самое главное, чего нужно опасаться - коллапс системы здравоохранения. Фото: Артем КИЛЬКИН

При этом, продолжает наш собеседник, главное, что вызывает беспокойство — уровень готовности системы здравоохранения. Условная «первая волна» коронавируса показала, что в случае необходимости власти способны развернуть в городе порядка 13 000 инфекционных коек для больных COVID-19. На этот раз этого количества может оказаться недостаточно — даже если учесть, что питерские врачи научились эффективно лечить легких больных прямо на дому, без отправки в стационары.

- На мой взгляд, новые ограничения неизбежны, - подчеркивает ученый. - Как минимум следует ожидать перевода учебных заведений и некоторых предприятий — за исключением, к примеру, предприятий полного цикла – на дистанционную работу.

А вот чего точно не стоит ожидать, так это скорого открытия границ. К примеру, Финляндия, где петербуржцы обожают проводить длинные выходные, поставила жесткое условие: въезд откроется только тогда, когда в стране будет не больше 25 заболевших на 100 000 человек. Для сравнения — в одном только Санкт-Петербурге сейчас заболевает порядка 500 человек на 100 000. Поэтому новогодние праздники с большой долей вероятности жителям Северной столицы придется провести дома — но это, согласитесь, меньшее из зол.