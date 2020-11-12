Как поднять иммунитет и защитить себя от вирусов

Пробиотики помогают поддержать здоровье желудочно-кишечного тракта и всего организма. Фото предоставлено компанией ООО «Микробиотик».

Осень, особенно в Петербурге, - время слабого иммунитета, а значит, вечных простуд, кашля, соплей и плохого самочувствия. А в этом году к привычным ОРЗ и ОРВИ добавились новые вирусные инфекции. Чтобы предотвратить серьезную угрозу здоровью, доктора выписывают своим пациентам серьезные лекарства, в том числе антибиотики. Официальная статистика подтверждает: использование антибактериальных препаратов на фоне пандемии выросло в разы.

Но получается, как всегда: одно лечим, другое калечим. Уже не секрет, что прием антибиотиков вреден для микрофлоры кишечника. Сегодня научно доказано, что около семидесяти процентов иммуномодулирующих клеток человека находится в желудочно-кишечном тракте. А это значит, что наш иммунитет и здоровье в сезон простуд во многом зависят от состояния нашего кишечника. Специалисты увидели закономерность: чем сильнее нарушена работа желудочно-кишечного тракта во время вирусного заболевания, тем тяжелее протекает болезнь и тем чаще развиваются осложнения.

Вывод очевиден: чтобы помочь организму противостоять вирусам и инфекциям, мы должны привести в порядок свой кишечник. Помогает в этом регулярный прием пробиотиков - живых микроорганизмов, которые при попадании в желудочнокишечный тракт человека в достаточном количестве сохраняют свою активность, жизнеспособность и укрепляют здоровье человека. Но не стоит слепо доверять рекламе и бежать в магазин за йогуртами и кефирчиками. Желательно принимать специально разработанные биологически активные добавки, которые помогают привести кишечник в норму и укрепить иммунитет.

- Воздействуя на микробиоту кишечника, мы воздействуем на иммунные клетки организма, которые в большинстве своем сосредоточены в кишечнике, - объясняет врач-гастроэнтеролог Тамара Васильева. - Есть разные препараты, которые эффективно восстанавливают микробиоту кишечника. Я могла бы посоветовать «Лактофлор» как надежное и давно зарекомендовавшее себя средство для восстановления кишечника после антибактериальной терапии. Он содержит несколько штаммов кислотоустойчивых лактобактерий, выращенных без лактозы (на ячменном сусле без добавления сахара и органических стимуляторов роста). В нем также нет глютена, что очень важно при его непереносимости. К слову, «Лактофлор» успешно прошел клинические испытания в СанктПетербургской медицинской академии последипломного образования Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию (сейчас она входит в состав Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова) на кафедре педиатрии и неонатологии под руководством профессора В. А. Александровой Кстати, если принимать пробиотики одновременно с витаминными комплексами, эффективность последних будет гораздо выше. И еще важно не забывать, что ключевую роль играет регулярность их употребления. Устойчивый эффект возникает на третьей-четвертой неделе.

КОНКРЕТНО

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