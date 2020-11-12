«Такая слабость, что шагу не могу ступить»: Звезда фильма «Разные судьбы» актриса Татьяна Пилецкая заболела коронавирусом

Народная артистка России Татьяна Пилецкая заболела коронавирусом / Фото: Балтийский дом, Н.Кореновская

Знаменитая театральная актриса и звезда фильма "Разные судьбы" Татьяна Львовна Пилецкая на 93-м году своей жизни заболела коронавирусом. Об этом стало известно в четверг, 12 ноября 2020 года. "Комсомолка" решила позвонить народной артистке России лично и узнать о ее самочувствии.

- Тест делала. Врачи сказали, что нашли что-то нехорошее, - подтвердила свою болезнь Татьяна Львовна.

Сама актриса сначала подумала, что у нее обычная простуда. По ее словам, сначала она просто неважно себя чувствовала, но потом самочувствие резко ухудшилось.

- Потихоньку что-то такое было, а последнее время такая слабость, что шагу не могу ступить, - тихо промолвила артистка. - Чувствую себя постоянно неважно. Нет ничего, ни насморка, ни кашля. Просто слабость такая, что невозможно, - вдыхает Татьяна Львовна.

Сейчас артистка находится дома, за ней следит помощница. Пилецкая пьет лекарства, которые прописал ей лечащий врач. На вопрос о больнице, артистка ответила резко.

- Боже сохрани, какая больница. Я за всю жизнь не лежала в больнице и не хочу.

"КП-Петербург" пожелала артистке скорейшего выздоровления и обещала следить за состоянием ее здоровья.

Напомним, что несмотря на свой почтенный возраст, Татьяна Пилецкая до сих пор служит в театре "Балтийский дом", играет в "Приюте комедианта" и Санкт-Петербургском театре имени Андрея Миронова. Она сыграла в десятках фильмов и сотне постановок, стала героиней картины художника Кузьмы Петрова-Водкина, а известный скульптор Александр Пахомов запечатлел ее в фарфоровой фигурке в образе балерины, которая сейчас хранится в Русском музее.

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