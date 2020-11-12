«По 10 долларов за подписчика»: Блогерша, «выложившая интимное видео с Дзюбой», зарабатывает на скандале миллионы рублей

Девушка зарабатывает на откровенных снимках Фото: vk.com/assfuck39

Кажется, интимное видео игрока "Зенита" Артема Дзюбы не обсудил только ленивый. Часть фанатов поддержала футболиста, но нашлись и те, кого поведение нападающего сине-бело-голубых возмутило до глубины души. По поводу появления ролика в Сети высказались и звезды, и политики, и спортивные комментаторы. Да и сам Артем в итоге вынужден был признаться, что грешен. Но, пожалуй, куда больший интерес в этом скандале вызвала другая персона - блогер Наталья Веретенникова. В Сети куча ее фотографий в довольно вызывающих позах, и якобы именно она слила в Интернет откровенный ролик с Дзюбой. Во всяком случае это заявила она сама, сделав пост: "на видео с Дзюбой была я". "Комсомолка" выяснила, есть ли в ее словах правда и зачем ей это все нужно.

«У НЕЕ ТАКОЙ ЮМОР»

Признание о видео с Дзюбой Наталья сделала в своем Инстаграме. Правда, быстро подтерла пост и опубликовала другой - жалостливый.

Подписчики в восторге от Натальи Фото: vk.com/assfuck39

- Знаете, друзья, после этого видео с Дзюбой мне пришло очень много сообщений от мужской части о том, что это видео очень отвратительное, что Дзюба тоже очень отвратительный. Что вам хочу сказать: видео просто прекрасное, поверьте мне… Ну, серьезно, - заявила блогерша.

Сейчас на ее странице до сих пор красуется очередная насмешка в сторону футболиста: "Я больше так не буду, честно, Артем Дзюба". Свои слова она сопроводила снимком, на котором полностью обнаженной лежит на кровати. К слову, таких кадров в ее соцсетях тьма.

Не первый день ее личные сообщения атакуют фанаты футболиста, журналисты и просто сочувствующие. Но комментариев на эту тему девушка избегает довольно успешно. Почему она не выступает в СМИ, "КП-Петербург" объяснил один из ее партнеров.

По словам друзей, девушка не имеет отношения к Дзюбе Фото: vk.com/assfuck39

- Она не будет ни с кем говорить, потому что не хочет, чтобы о ней кто-то рассказывал, она делает это сама, - пояснил "КП-Петербург" администратор группы Натальи.

Парень недвусмысленно намекнул, что Наталья, судя всему, интригой подогревает интерес к себе. И у нее это явно хорошо получается. Ведь ежедневно в трех ее социальных сетях добавляются тысячи новых подписчиков. Однако, как выяснила "КП-Петербург", к самому Дзюбе девушка не имеет никакого отношения. Судя по всему, ее признание простейший пиар-ход.

- Это юмор, доказательств ноль, - пояснил "КП-Петербург" один из друзей Натальи. - Я просто давно ее знаю и понимаю, что это такой юмор. Так что даже не обращайте внимания на это. У нее много было таких шуток. Но насчет Дзюбы - самая удачная.

О том, что блогерша так своеобразно шутит, "КП" подтвердили и другие знакомые Веретенниковой.

- Это шутка! Как до сих пор никто не может этого понять? - недоумевает подруга Натальи, явно разделяя ее поступок. - Она любит шутить. Говорит еще, что ей 39 лет. Но на это никто внимания не обращает.

«КАЖДЫЙ НОВЫЙ ПОДПИСЧИК – 10 ДОЛЛАРОВ»

Что интересно, приобрести известность девушка пыталась уже очень давно. Как узнала "КП", Наталья выросла в деревне в своем доме в Еврейской автономной республике под Биробиджаном. В Сети можно увидеть ее видео, где она в пятилетнем возрасте находится в довольно бедно обставленном доме. Однако Наталья умело использует свои внешние данные и округлые формы для продвижения самой себя. Снимать видео она начала больше 5 лет назад. Была на площадке Periscope и вела свою группу "Вконтакте". Как и сейчас девушка позирует на камеру, оголяя себя.

Судя по всему, на скандале Наталья решила заработать Фото: vk.com/assfuck39

Судя по ее странице, сейчас Наталья покинула Россию и живет на Гоа. Зарабатывает благодаря своим подписчикам и плетет дреды (косички - прим.ред.) в салоне. Скандал с Дзюбой, видимо, был для нее еще и коммерческим проектом. Блогерша до сих пор подогревает к себе интерес, призывая подписываться на ее каналы, которые ведут на платный сайт с ее контентом. На нем Наталья публикует свои снимки без цензуры. Каждый подписчик при этом приносит ей по 10 долларов в месяц. Точное их число на платном сайте неизвестно. Однако пользователи на ее платной странице уже поставили более 30 тысяч лайков. И их число продолжает расти. Получается, что за каждые новые 10 тысяч подписчиков девушка зарабатывает до 100 тысяч долларов, а это по нынешнему курсу почти 8 миллионов рублей...

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