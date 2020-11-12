София Феськова – о номере на «Детском Евровидении»: «Зрители окажутся со мной в доброй сказке»

София Феськова 29 ноября представит Россию на конкурсе Детское Евровидение 2020. Фото: Артем КИЛЬКИН

Чуть больше двух недель остается до международного конкурса детской песни «Евровидение – 2020». В этом году Россию на этом шоу представит 11-летняя София Феськова из Санкт-Петербурга. «Комсомолка» встретилась с вокалисткой и узнала, как она готовится к выступлению и чем будет удивлять зрителей.

- София, расскажи, как изменилась твоя жизнь после того, как ты узнала, что будешь представлять Россию на Евровидении?

- На время подготовки к конкурсу, можно сказать, переехала жить в Москву. Перешла на онлайн-обучение. В 9 утра начинаются видео-уроки, после них делаю домашнее задание и иду в Академию Игоря Крутого. Теперь практически каждый день занимаюсь вокалом. Помимо пения, хожу на занятия по актерскому мастерству, сценической речи. На что-то другое пока времени нет. Тем не менее, мне очень нравится то, что происходит сейчас в моей жизни.

Подготовка к выступлению колоссальная: школьница с утра до вечера репетирует. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Все ли успеваешь или пришлось от чего-то отказаться?

- Конечно, пришлось. Реже стала посещать музыкальную школу. Я учусь в Н.А. Римского-Корсакова в 5 классе на фортепьянном отделении. Преподаватели не очень довольны, что я пропускаю, но рады за меня. Пришлось отказаться от встреч с друзьями. Только по телефону общаемся, в онлайне. Скучаю по ним. Все поддерживают!

- Ты с 5 лет поешь, участвовала в различных конкурсах, в том числе была на прослушиваниях в «Голос. Дети», но не прошла…

- Я тогда расстроилась, но стала усерднее заниматься. Меня начали много куда приглашать, как исполнительницу. Зрителям, организаторам различных концертов очень понравилось, как я пою.

- А как вообще относишься к критике?

- Смотря, какая она. Есть просто нелогичная, над ней можно посмеяться. Но если ты делаешь что-то не так, и тебе об этом говорят профессионалы, то нужно исправляться, работать над собой.

- Остается совсем мало времени до «Детского Евровидения», сильно переживаешь?

- Да! Всегда волнуюсь перед выступлениями. В БКЗ «Октябрьский» очень много выступала, поэтому там не так волнительно. Но стараюсь сильно об этом не думать…

11-летняя София Феськова сейчас мечтает только об одном - победить в конкурсе. И у нее есть все шансы!

- Ты уже успела послушать других конкурсантов?

- Да, мне понравились ребята из Беларуси и Казахстана.

- Расскажи, кто продумывает твой образ к конкурсу?

- Все вместе: мы с мамой и Академия Игоря Крутого. Работает много стилистов, визажистов, режиссеры. Номер у меня будет спокойный, там не будет никаких танцев, бэк-вокала, только одна я. По общей картинке он должен получиться очень красивым за счет прически, макияжа, платья. Какой будет наряд – пока секрет. Могу только сказать, что он голубого цвета.

- Чем планируешь покорять европейского зрителя?

- Сейчас в мире так много негатива, и я бы хотела, чтобы все зрители, которые будут смотреть мой номер, оказались в маленькой доброй сказке.

- Наверное, немного сожалеешь, что в этом году конкурс пройдет в онлайн-формате?

- Очень. Евровидение – это особая атмосфера, огромное количество зрителей, поддержка зала…

- Как ты думаешь, тебе будет труднее от того, что ты будешь петь не в большом зрительном зале, а на камеру?

- Каждому артисту нужен зритель. Именно для него он выходит на сцену. Я понимаю, что сейчас выступать будет труднее, но думаю, справлюсь.

Софии временно пришлось отказаться от встреч с друзьями - некогда! Фото: Артем КИЛЬКИН

- Прокручивала в голове свою победу?

- Конечно. Это будет для меня огромной радостью и поможет выйти на мировой уровень, чего я очень хочу. Если не выиграю – расстроюсь и приму это. Готова ли к такому повороту? Скорее, да. Но очень хочется победить (смеется)!

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Мама Софии Александра Тютюнникова: Тяжело пережили негатив, который обрушился на мою дочь

После того, как стало известно, что 11-летняя девочка из Петербурга будет представлять Россию на конкурсе детской песни, начался бурный скандал. Команду Софии обвиняли в нечестной игре, призывали не смотреть ее выступление на конкурсе в Варшаве и оскорбляли в социальных сетях. После того, как Академия Игоря Крутого на пресс-конференции предоставила все бюллетени с оценками жюри, итоги зрительского голосования, критиковать юную победительницу перестали.

- Тяжело пережили весь этот негатив, который обрушился на Софию. Я считаю, что это было абсолютно несправедливо. Как начинаешь в этом разбираться, понимаешь, что были какие-то заказные статьи, - рассказала «КП» Александра Тютюнникова. - Сейчас, к сожалению, многие конкурсы с этим сталкиваются. И вместо поздравлений детям начинают предъявлять, якобы они в чем-то виноваты. Как можно в чем-то их винить? Я уже молчу о тех словах, которые писали в адрес дочери. Много прилетало в Instagram. Пришлось изначально скрыть страницу, потому что я не успевала удалять, чтобы ребенок этого не видел. Мы хотели ее от этого всего оградить.

- После этого не было желания отказаться от участия в конкурсе?

- Если так рассуждать, то тогда можно спрятаться под одеяло и не высовываться вообще, - рассуждает она.

По словам Александры, сейчас у них все расписано по часам. Ездят из Петербурга в Москву и обратно. Успевают только разбирать и собирать чемоданы. Из-за подготовки к конкурсу маме юной звездочки пришлось оставить работу и посвятить все время Софии

- Непривычно, конечно. Переживаю. Хочется, чтобы у нее все получилось насколько это возможно. Стараюсь помогать во всем.

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