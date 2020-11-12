«Подала в отставку, но, видимо, передумала»: Победившая на выборах главы села уборщица Марина Удгодская хотела уйти с должности

Экс-уборщица и новоиспеченный депутат Марина Удгодская написала заявление об увольнении, но передумала. Фото: instagram.com/m_udgodskaya/

Известная на всю Россию бывшая уборщица Марина Удгодская, неожиданно ставшая главой села Повалихино в Костромской области, написала заявление об увольнении. Об этом «Комсомолке» рассказали соседи женщины, а также местный депутат Елена Афанасьева. Односельчане, мягко говоря, расстроились решению новоиспеченного депутата, прогремевшего на всю страну и попавшего к самой Ксении Собчак.

- Собирается уходить! Население против. Мы просим ее работать, - сообщила «КП» местная жительница Ирина Е.

На главу Повалихино давила большая ответственность за жизнь села. Фото: СОЦСЕТИ

Информацию об увольнении подтвердили и в совете депутатов Повалихинского сельского поселения, где не скрывают, что Марина дала слабину.

- Это правда... На собрании депутатов рассмотрели ее заявление, она работает до 19 ноября. За все население сказать не могу, но лично я и мое окружение расстроены таким решением, - рассказала депутат Елена Афанасьева.

Местные жители расстроились новости, ведь они обещали поддерживать Марину все время, что он прослужит им верой и правдой. Фото: СОЦСЕТИ

Чуть позже Марина Удгодская сама вышла на СМИ и пообещала не бросать своих односельчан.

- Быть главой, отвечать за то, как живут твои земляки – это сложная работа и большая ответственность. Да, у меня было желание покинуть этот пост. Но меня поддержали депутаты, обещали помогать в решении всех вопросов, - передает слова Удгодской ТАСС.

По словам экс-уборщицы, она будет раз в неделю ездить в город Чухлому, к ее непосредственному начальнику, главе района, который поможет ей во всех вопросах.

- Подала в отставку, но уже, видимо, передумала. Хотела ей позвонить, но не решилась из-за позднего времени, - отреагировала на новость коллега Удгодской Елена Афанасьева, не скрывая радости.

Напомним, ранее специальный корреспондент «Комсомолки» приехал в село, сотворившее политическую сенсацию, и откровенно поговорил с бывшей уборщицей с глазу на глаз.