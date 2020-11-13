«Лоханулась»: Мать Николая Фоменко рассказала, как телефонные аферисты оставили ее без денег

Мать Николая Фоменко стала жертвой мошенников Фото: Михаил ФРОЛОВ

С приходом пандемии телефонные мошенники стали напористее. Казалось бы, схема со звонком: "Вас беспокоит сотрудник банка" уже давно всем известна, но множество людей по-прежнему на нее ведутся. Аферисты, заполучив код из СМС от карты, списывают со счетов жертв все их сбережения. И от этого не застрахован никто: бывало, что на уловки мошенников попадались и сами сотрудники банков, и знаменитостей. А на днях жертвой преступников, предварительно, стала и мать известного шоумена Николая Фоменко, которая после случившегося обратилась в полицию Санкт-Петербурга.

85-летняя пенсионерка Галина Фоменко живет на Невском проспекте. Накануне на ее мобильный номер позвонили неизвестные. Под видом сотрудников банка они предупредили Галину Николаевну, что с ее картой происходят "мошеннические действия". И попросили сообщить им код, который пришел ей на телефон. Аферисты звонили матери шоумена трижды с московских стационарных номеров. И в итоге женщина поверила преступникам. Сразу же после этого с ее карты списали 77 тысяч 631 рубль.

Клиентам банков стоит быть осторожнее Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

О своей ошибке Галина Николаевна говорит крайне неохотно. Приключившуюся с ней беду она прокомментировала "КП-Петербург".

- Понимаете, банк слил информацию, и теперь это все гуляет, - пояснила "КП" Галина Фоменко. - Я не публичное лицо. И да, я знаю, что много людей попадаются на удочку мошенников. Но от того, что вы напишите об этом, их меньше не станет.

- Галина Николаевна, но вот вы знали о таких мошенниках?

- Знала, что есть мошенники. Я всех их посылала. Здесь я лоханулась, а когда я лоханулась, я не люблю об этом разговаривать, - сухо заметила Галина Фоменко.

- Вы сыну рассказали о случившемся?

- Не надо, пожалуйста. Оставьте в покое моего сына, ради бога!

Никому не сообщаете код из СМС от банка Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Тем временем, в Санкт-Петербурге кроме матери Фоменко за последние сутки на удочку мошенников попались еще восемь пенсионеров. С их карт списали разные сумму: у кого-то 545 тысяч рублей, у других по 752 тысячи рублей, 235 тысяч рублей, 185 тысяч рублей, 191 тысячу рублей, 35 тысяч рублей, 19 тысяч рублей и 8 тысяч рублей. Общая сумма ущерба - более двух миллионов рублей.

Во всех случаях полиция ведет поиск преступников. В Санкт-Петербурге эти дела на особом контроле.

ВАЖНО

Сотрудники полиции призывают - предупредите своих пожилых родственников об участившихся случаях и способах мошенничества с банковскими картами.