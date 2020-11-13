Продажу алкоголя в Санкт-Петербурге могут продлить до 23:00

В Петербурге могут продлить торговлю алкоголем до 23 часов. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге время продажи алкоголя могут продлить на один час. Такую идею предложили депутаты городского ЗакСобрания. Ее обсудили с местными жителями, представителями Смольного, бизнеса и полиции на очередном заседании парламентского комитета по законодательству в пятницу, 13 ноября.

Напомним, что в Петербурге продажа алкоголя разрешена с 11:00 до 22:00 часов. По федеральному закону торговать спиртным можно с 8:00 до 23:00, однако у регионов есть право устанавливать свои временные рамки. Как считают парламентарии, Северная столица «созрела» на продление торговли до 23:00. Причин этому несколько.

– Мы сталкиваемся с жалобами граждан на точки, продающие алкоголь в розницу после 22:00, несмотря на запрет. Есть вопросы к качеству продукции, которая там реализуется. Есть также вопрос, почему такая практика складывается: раз предприниматели идут на сознательное нарушение ради дополнительной прибыли, значит, есть запрос. Кроме того, это недобросовестная конкуренция: есть добропорядочные магазины, которые закрываются в 22:00, а есть те, кто получает сверх прибыли, – рассказал председатель комитета по законодательству ЗакСа, депутат Денис Четырбок.

К слову, за последний год в Петербурге почти вдвое увеличилось количество нарушений по времени продажи алкоголем. Такую статистику приводят в ГУ МВД по городу и области. Так, за 2020-й год уже выявили 430 фактов продажи спиртного после 22:00. В 2019-м – было 234 таких нарушений. Ужаснее то, что торгуют нарушители по ночам чаще всего «паленкой».

В Петербурге за этот год выявили 430 нарушителей, которые торговали алкоголем ночью. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ввести дополнительный час в городе для продажи алкоголя предлагают сначала в качестве эксперимента. К слову, смотрят в том числе и на опыт Москвы, где она разрешена как раз с 8:00 до 23:00.

– Нужно поступательно идти в этом направлении: сначала посмотреть полгода-год, проанализировать ситуацию. И я уверен, что будет положительный опыт, – отметил гендиректор некоммерческого партнерства «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский. – На втором этапе можно увеличить и по федеральным нормам – 8 утра до 23 вечера. Что это даст городу? Это дополнительный прирост акцизов в местный бюджет. Мы посчитали – это 2 миллиарда рублей в год.

Что касается самих горожан, многим из них торговля алкоголем по ночам и соответствующий контингент во дворах не дают спать спокойно. Изменится ли что-то с продлением до 23:00 – покажет время. Именно для этого, прежде чем принимать закон, депутаты хотят провести эксперимент.

– У каждого магазина не поставить постового, потому что полиции необходимо следить за соблюдением общественного порядка, раскрывать преступления, – отмечает Денис Четырбок. – Если количество правонарушений и жалоб будет снижаться во время эксперимента, то тогда можно будет думать о нововведениях. Если закон не сработает, то от эксперимента нужно будет отказаться.

КОНКРЕТНО

В течение ближайших двух недель депутаты изучат мнение общественности по этому вопросу, а также результаты голосования, запущенного в соцсетях.

СКАЗАНО

Ольга Волкова, председатель комитета по торговле Торгово-промышленной палаты Петербурга:

– Хочу подчеркнуть, что такая мера не делает алкогольную продукцию более доступной, но при этом оздоравливает конкуренцию, дает дополнительные доходы в бюджет Петербурга и дает дополнительную мотивацию для предпринимателей вести свою деятельность добросовестно.