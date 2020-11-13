Литературную премию ЗакСа вручили ветерану эсминца «Стройный»

Книга Александра Степановича «Огонь Балтийской эскадры» вобрала в себя документальные повести о войне. Фото: Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Ежегодную литературную премию имени маршала Говорова вручили в Законодательном собрании Санкт-Петербурга. В этом году самой духоподъемной и исторически честной книгой признали сборник повестей капитана 1-го ранга в отставке Александра Маслакова.

Книга Александра Степановича «Огонь Балтийской эскадры» вобрала документальные повести, большинство из которых посвящены экипажу эсминца «Стройный»: именно на нем Маслаков прослужил в Балтике с 1943 до 1949 годы.

– Нашей главной задачей было стрелять по противнику, едва он начинал обстреливать Ленинград, – вспоминает Александр Степанович. – Огонь по батарее, палящей по городу, нужно было открыть в течение одной минуты в дневное время и за три минуты – в ночное.

Вручая награду, председатель парламента Вячеслав Макаров отметил, что жизнь и литературный вклад Александра Маслакова – как орден на груди Ленинграда-Петербурга.

– Премия имени маршала Говорова – дань уважения славным подвигам наших ветеранов, – сказал Макаров. – Мы не просто еще раз выражаем благодарность за их бессмертные дела: мы открываем для себя и своих детей живой учебник о героизме и отваге людей, положивших свою жизнь на алтарь Победы.

Кстати, премий удостоились и другие талантливые книги о войне: «Экономика Блокады» Анастасии Зотовой, «Лесгафтовец в годы войны и мирного труда» Сергея Дудова, «Право на правду. Жертвы фашизма напоминают о себе» Нины Рудаковой и «Ленинградское время» Ильи Дроканова.

Литературная премия, учрежденная ЗакСобранием, присуждается с 2003 года. Ее участниками успели побывать 195 авторов 168 произведений.