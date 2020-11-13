Ученые назвали неожиданную категорию людей, которые могут иметь «генетическую защиту» от коронавируса

По словам ученых, у определенной категории людей может быть генетический иммунитет к коронавирусу. Фото: Артем КИЛЬКИН

Санкт-петербургские ученые выдвинули неожиданное предположение – оказывается, устойчивыми к заражению коронавирусом могут быть… люди, прошедшие блокаду Ленинграда. Пока это только теория – но, как объяснил «Комсомолке» кандидат биологических наук, руководитель генетической лаборатории и вирусологического центра больницы № 40 Олег Глотов, она близка к тому, чтобы оказаться правдивой.

По словам Глотова, все дело в том, что главной причиной смерти людей с COVID-19, зачастую, становится не сама инфекция, а вызываемый ею цитокиновый шторм – опасное явление, когда иммунная система человека «сходит с ума» и вместо того, чтобы поддерживать организм, начинает его уничтожать.

Ученые отмечают: ген "устойчивости к коронавирусу" может передаваться по наследству. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Мы предположили следующее, - рассказывает ученый. – Люди, жившие в блокадном Ленинграде, вынуждены были подолгу голодать. И вполне вероятно, что выжили в этих условиях смогли в том числе те, кто от папы и мамы получил вариант генов замедленного метаболизма. В том числе и метаболизма цитокинов - гормоноподоных белков и пептидов, избыток которых и приводит к развитию цитокинового шторма.

Олег Глотов добавляет: если теоретические выкладки специалистов подтвердятся, это может стать хорошим подспорьем в деле борьбы с эпидемией. Как минимум ученые будут лучше понимать, кто предрасположен к возникновению осложнений, связанных со сбоями в работе иммунитета, а кто нет. А значит – смогут тщательнее и точнее подбирать лечение и составлять программы реабилитации.

Если теория подтвердится, ученые смогут точнее определять лечение и составлять программу реабилитации. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Сейчас мы подали заявку на получение гранта, - отмечает генетик. – Результаты придут ориентировочно в апреле. Тогда же, если все сложится, мы сможем начать исследования. Правда, насколько они будут масштабными, я, к сожалению, пока сказать не могут. В идеале нам нужно две контрольные группы – сто человек, переболевших COVID-19, и сто, сумевших избежать заражения. Мы возьмем у каждого из них кровь, проанализируем ее и тогда уже будем делать какие-то выводы.

Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть новую теорию, нужно провести полномасштабные эксперименты. Фото: Олег ЗОЛОТО

МНЕНИЕ

Егор Прохорчук, доктор биологических наук, заведующий лабораторией геномики и эпигеномики позвоночных ФИЦ Биотехнологии, декан медико-биологического факультета РНИМУ имени Н.И. Пирогова:

- Такая теория имеет право на жизнь. К примеру, известно, что во времена так называемого «голландского голода», разразившегося в западной части Нидерландов во время Второй мировой волны с ноября 1944 по май 1945 года, у людей действительно изменился метаболизм. В частности, даже спустя 60 десятилетий у людей, которые были зачаты в указанный период, наблюдалась склонность к ожирению и диабету. Объяснения этому дает наука, называемая эпигенетикой, которая изучает, как внешние факторы могут влиять на реализацию нашей генетической информации. Так вот, у рожденных в тот период детей было отмечено усиление работы гена IGF2 инсулино-подобного фактора роста. На фоне голода организм пытался максимально ускорить метаболизм, что и закрепилось в генах. Когда провизии стало больше это привело к тому, что люди стали страдать от избыточного веса. Нечто подобное могло произойти и с жителями блокадного Ленинграда и их потомками. Другое дело, что для подтверждения этой теории, конечно, необходимы масштабные и глубокие исследования. Было бы очень интересно узнать, а каков уровень заболевания COVID-19 у тех голландцев, и если он также понижен, то это могло бы быть определенным подтверждением гипотезы.