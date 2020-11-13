Первую в России литературно-художественную премию вручили в Санкт-Петербурге

Лауреатами премии в 2020 году стала дюжина художников, литераторов и скульпторов. Фото предоставлено фондом «Созидающий мир».

Новая Всероссийская премия искусств «Созидающий мир» родилась в культурной столице. Она стала первой в России, объединившей таких разных творцов, как живописцы и скульпторы, поэты и мастера прозы. Церемония вручения премии, учрежденной одноименным фондом, прошла в Санкт-Петербурге 10 ноября.

Уучредитель и основатель фонда социально-культурного развития «Созидающий мир» Вячеслав Заренков. Фото предоставлено фондом «Созидающий

ВО ИМЯ МИРА НА ЗЕМЛЕ

– Премия присуждается в четырех областях: поэзия, проза, живопись и скульптура. На соискание могут выдвигаться произведения любой тематики и жанра, – объясняет учредитель и основатель фонда социально-культурного развития «Созидающий мир» Вячеслав Заренков.

По словам директора фонда Наталии Берзиной, премия стала квинтэссенцией 10-летней работы, направленной на поддержку изобразительного искусства и литературы. Миссия фонда и молодой премии – противопоставить всему негативному, что есть на планете, ценности созидания, мира и света.

Первый сезон премии собрал более 800 участников из 60 городов и поселков России. Фото предоставлено фондом «Созидающий мир».

Первый же конкурс, о старте которого объявили год назад, собрал более 800 участников из 60 городов и поселков России. Чтобы отобрать лучших из лучших, да еще в таких разных областях, прибегли к помощи сразу двух составов жюри. Первый коллектив экспертов выделил из сотен заявок 60 — они сформировали лонг-лист.

– Работ, причем достойных, было настолько много, что, чтобы определиться с выбором, мне пришлось изучить каждое из представленных полотен семь-восемь раз, – признается председатель секции живописи Большого жюри, Заслуженный художник России Латиф Казбеков.

Когда лонг-лист был сформирован, настал через Малого жюри.

– Когда меня пригласил в жюри, я первым делом спросил: «Это адресовано молодым?» – и услышал в ответ: «И молодым, и всем, кто захочет участвовать». Мне такой формат импонирует, – поделился член жюри, Народный артист России Николай Буров. – Приятно, что есть еще меценаты, которые готовы бросить силы и средства в бездонную пропасть культуры, которая так нуждается в любви и внимании. Единственный минус – судить было очень трудно! Но это говорит об уровне участников.

На торжество прибыли около 50 участников и членов жюри. Фото предоставлено фондом «Созидающий мир».

ВКЛАД В ВЕЧНОСТЬ

В финал прошла всего дюжина участников, большинство из которых – земляки премии, петербуржцы. А вот кто станет первым в своей номинации, не было известно до самого награждения.

– Мы планировали провести церемонию масштабно, но из-за пандемии пришлось сократить количество гостей. Впрочем, во всем нужно искать плюсы, – улыбается Наталия Берзина. – Зато мы теперь активно осваиваем интернет-технологии. Вот и сегодня церемонию награждения проводим в формате онлайн-трансляции, а значит, ее зрителями могу стать тысячи и тысячи людей.

Лучшим литератором в номинации «проза» и обладателем гран-при – один миллион рублей – стал Павел Крусанов – за свой роман «Яснослышащий».

– Отрадно, что есть еще у нас на свете люди, которые делают вклад в культуру, – отметил, получая награду, Павел Крусанов. – А вклад в культуру – это вклад в вечность: дивидендов отсюда ждать не приходится.

Лучшим сборником поэзии жюри признало «Метроном» Екатерины Полянской.

– Заявку отправила весной с подачи знакомой и, честно говоря, даже забыла об этом: я человек работающий, причем совершенно не литературно (Екатерина Полянская – медик. – Прим. ред.), сильно устаю. А потом оказалось, что я вошла в лонг-лист, а затем и в число финалистов, – рассказывает поэтесса. – Конечно, само написание стихов к конкурсам и премиям отношения не имеет: это дело божье. Но для литературной жизни – всего того, что происходит после рождения стихов, – такие мероприятия очень важны.

В силу пандемии награждение прошло в формате онлайн. Фото предоставлено фондом «Созидающий мир».

ПРИЗ-СЮРПРИЗ

В номинации «Скульптура года» жюри отметило работу Алексея Ничепорчука, а среди живописных произведений лучшим признало диптих Александра Погосяна «Рыбачки. Ожидание» и «Рыбаки. Возвращение».

– Для меня приз стал сюрпризом: занимаешься любимым делом, а тебе за это еще и деньги дают, – улыбнулся художник. – Жаль, что из-за коронавируса не удалось собрать выставку. Но даже одно то, что премия объединяет столько видов искусств, достойно большого уважения.

Заслуженные награды получили все финалисты, а общий премиальный фонд в этом году составил пять миллионов рублей. Как отметил, подводя итоги, глава Союза писателей Санкт-Петербурга Валерий Попов, первый сезон премии собрал сливки современной поэзии.

– Я бывал во многих жюри, но именно здесь подбор участников был лучше, чем где бы то ни было. Состав получился очень интересным, а атмосфера – теплой, – отметил Попов. – Надеюсь, этот праздник искусства, разрастаясь, доживет до шумных церемоний и полных концертных залов.

В планах у самой созидающей премии страны на будущий год – привлечь еще больше талантов из разных уголков нашей Родины.

Церемония прошла в штаб-квартире «Созидающего мира» с прекрасным видом на Финский залив. Фото предоставлено фондом «Созидающий мир».

КОНКРЕТНО:

Всероссийская премия искусств «Созидающий мир»:

– в 2020 году – более 800 участников из 60 городов и поселков России,

– призовой фонд – 5 млн руб.,

– старт приема заявок на присуждение следующей премии – начало 2021 года.