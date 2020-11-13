Традиции милосердия: в Петербурге представили книгу, посвященную 150-летию больницы Святого Георгия

Больница Святого Георгия стала лучшей в конкурсе «КП» «Клиника года 2020». Фото: пресс-служба больницы Святого Георгия

Полтора века назад в Петербурге появилась первая в городе община сестер милосердия. В ее стенах юные девушки выхаживали тяжелых больных, ночи напролет дежуря у их кроватей. А позже из общины выросла первая сестринская больница, которую опекал сначала Александр III, а потом Николай II. В ее стенах в разное время работали легендарные Боткин, Поленов, Ушинский и Раухфус. Свое 150-летие, которое датируется 26 ноября, больница Святого Георгия планировала отпраздновать с размахом, но вмешался коронавирус, и от торжеств пришлось отказаться.

Однако больница все же преподнесла городу подарок – в преддверии юбилея состоялась презентация книги, посвященной истории и развитию медучреждения. Автор - петербургский журналист Нина Башкирова. По ее словам, за время создания книги она познакомилась с большим количеством интересных людей и узнала много нового о развитии врачебного дела в городе.

- У людей светились глаза, они рассказывали такие интересные вещи! Это удивительно, - отмечает Нина Башкирова. – Больница Святого Георгия как была первой, так и остается первой во многих областях.

Автор издания петербургский журналист Нина Башкирова. Фото: пресс-служба больницы Святого Георгия

- Я уверен, что это книга сможет увлечь не только медиков, но и всех, кто интересуется историей Петербурга и развитием медицины, - подчеркнул главный врач Валерий Стрижелецкий.

В советский период медучреждение стало одной из крупнейших больниц скорой помощи в городе, а в годы блокады здесь при свете коптилок проводились сложные операции. Расцвет больницы приходится на постперестроечное время. Именно здесь проводились первые в стране лапароскопические операции и эндопротезирование суставов. Передовые технологии используются и сегодня. За годы изменилась не только медицинская начинка учреждения, но и облик – сейчас обстановка здесь напоминает не лечебницу, а, скорее, современный санаторий.

Когда этой весной на Петербург, как и на всю, страну обрушилась пандемия, больница Святого Георгия вновь оказалась впереди – она стала первым учреждением, перепрофилированным под лечение пациентов с коронавирусом. Никуда не делись и давние традиции милосердия: как и полтора века назад медики, не жалея себя, бросились спасать жизни заболевших петербуржцев.