Татьяна Буланова честно рассказала об отношениях с партнером по сцене Артемом Анчуковым

Буланова и Анчуков стали гостями на Радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» 92,0 FM. Фото: Алеся КРУПАНИНА

29 ноября в «Чаплин Холле» состоится премьера песни и клипа «Разные судьбы» заслуженной артистки России Татьяны Булановой и артиста театра и кино Артема Анчукова. Именно после появления этого дуэта поклонники певицы и засудачили о том, что Буланову и Анчукова связывают не только творческие отношения. Тем более, что Татьяна - женщина свободная (Буланова дважды разведена, воспитывает двоих сыновей, - примеч.Ред.).

Что из этого правда, а что - домыслы, Татьяна и Артем рассказали в программе «Культурные люди» на Радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге», 92,0 FM.

- Выпускать новую песню или клип в эпоху коронавируса сложнее или легче?

Татьяна БУЛАНОВА: Нет никакой разницы, только сложнее организовать мероприятие к выпуску. К сожалению, много интересных вещей сейчас отменяют или переносят на непонятные даты. Премьера любой песни – это событие, хочется, чтобы каждая из них прогремела, но не всегда это получается. Я обожаю эксперименты и всегда откликаюсь на самые невероятные предложения. Немного забегая вперед, создам интригу, в скором времени мы с певицей Манижей надеемся создать что-то совместно, это тоже небольшой эксперимент.

Артем АНЧУКОВ: Поклонники уже ждут «Разные судьбы», мы же эту песню чуть-чуть им показывали, выкладывали по кусочкам. Пару концертов мы даже закрывали ей недавно, люди очень хорошо приняли.

- Как появилась эта песня?

Татьяна БУЛАНОВА: Мы с Артемом знаем друг друга уже давно. Он родился в Вологде, а это первый город, куда я приехала с гастролями. Артем тогда еще учился в школе и сбегал с уроков к нам на концерты. Прошло примерно 15 лет, и мы снова встретились, но он был уже в роли ведущего. Позже мы вообще оказались соседями уже здесь, в Петербурге. Так, мы постоянно пересекались, начали дружить, встречаться даже вне работы, но только на нейтральной территории за чашкой чая. Многие думают, что мы пара, но пока между нами нет ничего романтического.

Артем АНЧУКОВ: Наша песня рождалась долго. Мы часто встречались в компании друзей, там Таню, конечно, просили спеть. Мне казалось, что петь одной ей «грустно», поэтому я немного помогал. Среди наших друзей много музыкантов, они давно предлагали написать нам общую песню, но до этого было еще далеко. В этом году благодаря пандемии на музыканта Николая Каблукова нашло вдохновение, он позвонил и сказал, что для нас есть песня.

Татьяна и Артем презентуют совместную песню «Разные судьбы». Фото: Алеся КРУПАНИНА

- 29 ноября состоится премьера клипа, что еще вы готовите для зрителей этого концерта?

Татьяна БУЛАНОВА: Мы подготовили небольшую программу, которая займет примерно полтора часа. За это спасибо артистам, которые откликнулись, это Сергей Рогожин, певица Афина, Константин Костомаров.

Артем АНЧУКОВ: Мы задумали даже некий творческий эксперимент. На сцену выйдет ансамбль «Bis-Quit Band», который я долго уговаривал принять участие. Это молодые ребята, они выступают с долей театрализации и представляют Россию во многих странах мира. Мы надеемся, что даже если что-то не получится 29 ноября, то мы перенесем этот эксперимент, но точно не отменим. Так, песня «Не плачь» появится в новом звучании, как и многие другие. Концерт должен получиться очень веселым, с дружеской атмосферой.

- Как вы сейчас представляете вашу публику, какая она?

Татьяна БУЛАНОВА: Мне кажется, это женщины среднего возраста. Под мои песни не обязательно плакать. Здесь все понятно, с моей музыкой они переносятся в свою юность. Хотя есть и довольно молодые поклонники. Бывает, что я вижу, как совсем молоденькая девочка поет «Не плачь» вместе со мной, хотя, когда песня вышла, ее еще даже на свете не было. Это я объяснить не могу.

Артем АНЧУКОВ: Меня восхищает и даже смешит, когда к Татьяне после выступления подходит какой-нибудь огромный мужчина с бородой и басом говорит, что вырос на ее песнях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Татьяна Буланова боится вновь выходить замуж

В двух предыдущих браках певица наступила на одни и те же грабли (подробности)

Неужели я на сына денег не давал? Радимов ответил на претензии Булановой

Бывший футболист «Зенита» в соцсетях рассказал о финансовых отношениях с бывшей женой (подробности)