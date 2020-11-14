«Он был гениален, всегда в первых рядах»: Иван Краско поделился воспоминаниями об Армене Джигарханяне

Армен Джигарханян скончался в Москве Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Москве в возрасте 85 лет скончался известный артист Армен Джигарханян. В последнее время актера преследовала череда историй, связанных с разводом. Но коллеги и друзья артиста уверены, что вскоре все это забудется, а его гениальность запомнят навсегда. Таким мнением с "КП-Петербургу" поделился народный артист России Иван Краско.

- Я Армена Борисовича очень уважаю, - признался "КП" Иван Краско. - Когда начались на каналах шоу с разделом имущества, меня тоже таскали. Но я в отличие от Армена счастливый человек, у меня ничего нет, мне нечего делить. Но скоро все это забудется. Армен болел, к сожалению. Дай бог ему творческой памяти. Он ее заслужил. Она дороже всяких материальных погремушек

Краско гордится знакомство с Арменом Джигарханяном Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

По словам Ивана Краско, Армен Джигарханян запомнится всем как гениальный артист.

- Актер, конечно, он был первач, - признается Краско. - Пользовался уважением профессиональным. Потому что он артист был будь здоров - из первых рядов! И шутка даже была, помнишь? "Нет на свете столько армян, сколько ролей сыграл Джигарханян". В этом смысле мы с ним опосредованно соприкоснулись. Был фильм "Спецназ", там был один из командиров, которого играл грузинский артист, а озвучивал его Армен Джигарханян. После этого Армен не мог, видимо, его озвучивать. предложили мне. Я очень гордился, что под Армена мне удалось озвучить эту роль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Не стало Армена Джигарханяна. Скандалы улетят, как перышки. А сотни ролей останутся навсегда

Выдающийся артист скончался на 86-м году жизни (подробности)