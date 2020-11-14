Телеведущий Дмитрий Хрусталев попал в коронавирусную больницу в Сестрорецке: Что известно

Телеведущий Дмитрий Хрусталев попал в больницу в Сестрорецке. Фото: Тимур ХАНОВ

Телеведущий и шоумен Дмитрий Хрусталев попал в больницу в Сестрорецке. По данным «КП-Петербург», звезду госпитализировали в городскую больницу №40 Курортного района Санкт-Петербурга. Известно, что это медицинское учреждение в данный момент принимает больных с коронавирусной инфекцией. Однако с каким именно диагнозом соведущий «Вечернего Урганта» отправился в больницу, не известно. Никаких заявлений о том, что он может быть болен COVID-19 в последнее время Дмитрий Хрусталев не делал.

В последнее время телеведущий не часто выкладывал посты в соцсетях, в частности в Instagram. Однако одна из последних фотографий наводит на мысль, все ли хорошо со здоровьем звезды. Последнее фото, выложенное на странице Дмитрия Хрусталева, демонстрирует скромный завтрак шоумена. Однако внимание привлекает таблетка, которая лежит рядом с тарелкой.

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Поклонники Хрусталева, ошарашенные новостью о госпитализации звезды, тоже заприметили медикаменты и уже вовсю пишут комментарии: «Таблетка?», «С таблеткой уныло как-то!». И желают Дмитрию скорейшего выздоровления.

Однако судя по всему, еще совсем недавно Хрусталев чувствовал себя отлично, ведь в последнем выпуске «Вечернего Урганта» 13 ноября он принимал участие и присутствовал на съемочной площадке. Как известно, обычно шоу снимают день в день.

«Комсомолка» продолжает следить за ситуацией. Информация о состоянии телеведущего уточняется