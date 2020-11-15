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Звезды

Коган стала мамой, а Вокс купила дом: Как сложилась судьба бывших солисток группы «Ленинград»

Сергей Шнуров менял солисток, как гитары. Поклонники «Ленинграда», порой, не успевали их даже запомнить. Но было несколько персон, которые от группировки не отделимы. Рассказываем, чем они сейчас занимаются
Агния ПЕРОВА
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А это последние солистки Шнурова, с которыми он выступал в прощальном туре «Ленинграда».

А это последние солистки Шнурова, с которыми он выступал в прощальном туре «Ленинграда».

Фото: Олег ЗОЛОТО

У многих группировка «Ленинград» ассоциируется с Сергеем Шнуровым. Тем не менее, у банды достаточно хитов, которые исполнили солистки коллектива. А представительниц прекрасного пола в группе было не мало. «Комсомолка» выяснила, как сложилась их судьба после ухода из легендарной группы.

Юлия КОГАН: «Сейчас прекрасное время»

Одна из самых ярких и запоминающихся вокалисток «Ленинграда»: эффектная внешность, мощный голос, природная харизма… Не зря задержалась там дольше остальных. Выступала Коган в 2007 и 2008 году, а затем с 2012 по 2013. Сначала Юлия была просто бэк-вокалисткой, а потом стала солисткой.

После ухода из "Ленинграда" Юлия Коган начала сольную карьеру.

После ухода из "Ленинграда" Юлия Коган начала сольную карьеру.

Фото: Андрей ТАНАЕВ

Ушла Коган по собственной воле или по желанию Шнурова – мусолят до сих пор. И у всех на этот счет разные предположения: то ли бывшая жена Шнура Матильда приревновала к яркой исполнительнице, то ли лидеру «Ленинграда» не понравилось, что та параллельно собирается работать на телевидении… По словам Юлии они «не сошлись с Сергеем в каких-то передвижениях внутри группы».

Тем не менее, ее жизнь не пошла под откос: она вела популярное шоу на российском телеканале и начала строить сольную карьеру. И даже успела выпустить два альбома: «Огонь-баба», «Жесткая лирика». Незадолго до ухода из «Ленинграда» Юлия родила дочь Елизавету. А совсем недавно, в сентябре, обрадовала своих фанатов появлением на свет второго ребенка – Евы.

Коган запомнилась поклонникам группы не только рыжей шевелюрой, но и совершенно невероятным вокалом.

Коган запомнилась поклонникам группы не только рыжей шевелюрой, но и совершенно невероятным вокалом.

Фото: Александр ГЛУЗ

- Пока занимаюсь воспитанием малышки, - рассказала «КП» 39-летняя Коган. - Сейчас прекрасное время, могу уделить его ребенку: подготовила почву для пандемии. Коронавируса не боимся. Муж не так давно переболел, причем все время находился рядом. Поэтому мы сделали вывод, что наш с детками организм устойчив к этой инфекции. Но до Нового года выступления придется все же отложить.

Алиса ВОКС: «Нахожусь в полной гармонии»

На смену рыжей бестии пришла белокурая Вокс с сильным и мощным вокалом, хоть и не таким властным как у Коган. Юная и обаятельная Алиса сразу покорила поклонников. Именно она спела знаменитую песню про лабутены, которая вдохнула в «Ленинград» новую жизнь. Однако, практически сразу после этого, на пике своей популярности Алиса решила, что с «Ленинградом» ей не по пути.

- Я бы ушла пораньше – до «Лабутенов». Хоть я соавтор и исполнительница этой песни, но она очень сильно испортила отношения внутри коллектива. Мы очень плохо расстались и не по моей вине, - призналась певица «КП». - Я тогда сказала, что найду девочек себе на замену. Было: «да-да», а потом началось какое-то немыслимое поведение в мой адрес… До сих пор все это расхлебываю и слышу всяческие мифы, что мне нельзя петь песни «Ленинграда», что меня выгнали. Возможно, это будет звучать очень нагло, но группы нет, а я есть.

Алиса Вокс со скандалом покинула группировку.

Алиса Вокс со скандалом покинула группировку.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

После «Ленинграда» Алиса ушла в свободное плаванье и начала сольную карьеру. Большой резонанс вызвал ее клип «Малыш». Многие осудили ее и утверждали, что это проплаченный антиоппозиционный ролик. Несмотря а это, она продолжила дальше заниматься творчеством, записывать новые песни и гастролировать по разным странам и городам.

- Сейчас выступаю больше на частных семейных мероприятиях – в загородных домах и усадьбах. Люди самоизолировались и, чтобы не скучать, устраивали праздники. Моя ценовая политика позволяет работать на небольшую аудиторию, поэтому я особо не почувствовала пандемии, - объяснила она.

В начале осени Алиса обзавелась собственной недвижимостью – купила дом неподалеку от Санкт-Петербурга.

- Это была мечта с детства. Я очень устаю от общения на концертах и нуждаюсь в уединении,- призналась Алиса.

В доме певица живет одна: занимается творчеством, делает ремонт. Два раза в неделю, по ее словам, к ней в гости приезжает папа: они вместе бегают и катаются на мотоцикле.

- Жить за городом очень нравится. Сейчас я нахожусь в полной гармонии, - рассказала Вокс.

Василиса СТАРШОВА: Спела в украинском «Голосе»

На смену Алисе пришли аж две солистки – Флорида Чантурия и Василиса Старшова. Вторая задержалась ненадолго: чуть больше года. Но успела остаться в истории группировки, снявшись в клипе «Очки Собчак».

Василиса Старшова

Василиса Старшова

Фото:

Как и прежние солистки, девушка начала выступать сольно под псевдонимом Vasilisa. В 2011 году она выпустила клип на песню «Just Say Hello». А в марте этого года поехала покорять украинский «Голос». Она успешно прошла слепые прослушивания: к ней повернулись все четыре наставника. Но быстро его покинула по политическим причинам. После первого выпуска девушку внесли в базу сайта «Миротворец» из-за ее участия в музыкальном фестивале «Золотая балка», который проходил в Крыму в 2016 году. Она приняла добровольное решение отказаться от дальнейшего участия в шоу.

Сейчас Василиса отдыхает в Англии, продает свои картины и, судя по Instagram, живет вполне счастливо.

КСТАТИ

А кто еще был?

Мало кто помнит, что в «Ленинграде» с 2005 по 2007 работала вокалисткой Галина Куваева (Галя «Девятый вал»). Сейчас она выступает со своим джаз-бэндом FRI’ZZ в Калининграде и преподает авторскую методику эстрадно-джазового вокала. Еще раньше – Наталья Павлова (с 2003 по 2007) и Светлана Шестерикова (2001).

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