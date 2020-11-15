Коган стала мамой, а Вокс купила дом: Как сложилась судьба бывших солисток группы «Ленинград»

А это последние солистки Шнурова, с которыми он выступал в прощальном туре «Ленинграда». Фото: Олег ЗОЛОТО

У многих группировка «Ленинград» ассоциируется с Сергеем Шнуровым. Тем не менее, у банды достаточно хитов, которые исполнили солистки коллектива. А представительниц прекрасного пола в группе было не мало. «Комсомолка» выяснила, как сложилась их судьба после ухода из легендарной группы.

Юлия КОГАН: «Сейчас прекрасное время»

Одна из самых ярких и запоминающихся вокалисток «Ленинграда»: эффектная внешность, мощный голос, природная харизма… Не зря задержалась там дольше остальных. Выступала Коган в 2007 и 2008 году, а затем с 2012 по 2013. Сначала Юлия была просто бэк-вокалисткой, а потом стала солисткой.

После ухода из "Ленинграда" Юлия Коган начала сольную карьеру. Фото: Андрей ТАНАЕВ

Ушла Коган по собственной воле или по желанию Шнурова – мусолят до сих пор. И у всех на этот счет разные предположения: то ли бывшая жена Шнура Матильда приревновала к яркой исполнительнице, то ли лидеру «Ленинграда» не понравилось, что та параллельно собирается работать на телевидении… По словам Юлии они «не сошлись с Сергеем в каких-то передвижениях внутри группы».

Тем не менее, ее жизнь не пошла под откос: она вела популярное шоу на российском телеканале и начала строить сольную карьеру. И даже успела выпустить два альбома: «Огонь-баба», «Жесткая лирика». Незадолго до ухода из «Ленинграда» Юлия родила дочь Елизавету. А совсем недавно, в сентябре, обрадовала своих фанатов появлением на свет второго ребенка – Евы.

Коган запомнилась поклонникам группы не только рыжей шевелюрой, но и совершенно невероятным вокалом. Фото: Александр ГЛУЗ

- Пока занимаюсь воспитанием малышки, - рассказала «КП» 39-летняя Коган. - Сейчас прекрасное время, могу уделить его ребенку: подготовила почву для пандемии. Коронавируса не боимся. Муж не так давно переболел, причем все время находился рядом. Поэтому мы сделали вывод, что наш с детками организм устойчив к этой инфекции. Но до Нового года выступления придется все же отложить.

Алиса ВОКС: «Нахожусь в полной гармонии»

На смену рыжей бестии пришла белокурая Вокс с сильным и мощным вокалом, хоть и не таким властным как у Коган. Юная и обаятельная Алиса сразу покорила поклонников. Именно она спела знаменитую песню про лабутены, которая вдохнула в «Ленинград» новую жизнь. Однако, практически сразу после этого, на пике своей популярности Алиса решила, что с «Ленинградом» ей не по пути.

- Я бы ушла пораньше – до «Лабутенов». Хоть я соавтор и исполнительница этой песни, но она очень сильно испортила отношения внутри коллектива. Мы очень плохо расстались и не по моей вине, - призналась певица «КП». - Я тогда сказала, что найду девочек себе на замену. Было: «да-да», а потом началось какое-то немыслимое поведение в мой адрес… До сих пор все это расхлебываю и слышу всяческие мифы, что мне нельзя петь песни «Ленинграда», что меня выгнали. Возможно, это будет звучать очень нагло, но группы нет, а я есть.

Алиса Вокс со скандалом покинула группировку. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

После «Ленинграда» Алиса ушла в свободное плаванье и начала сольную карьеру. Большой резонанс вызвал ее клип «Малыш». Многие осудили ее и утверждали, что это проплаченный антиоппозиционный ролик. Несмотря а это, она продолжила дальше заниматься творчеством, записывать новые песни и гастролировать по разным странам и городам.

- Сейчас выступаю больше на частных семейных мероприятиях – в загородных домах и усадьбах. Люди самоизолировались и, чтобы не скучать, устраивали праздники. Моя ценовая политика позволяет работать на небольшую аудиторию, поэтому я особо не почувствовала пандемии, - объяснила она.

В начале осени Алиса обзавелась собственной недвижимостью – купила дом неподалеку от Санкт-Петербурга.

- Это была мечта с детства. Я очень устаю от общения на концертах и нуждаюсь в уединении,- призналась Алиса.

В доме певица живет одна: занимается творчеством, делает ремонт. Два раза в неделю, по ее словам, к ней в гости приезжает папа: они вместе бегают и катаются на мотоцикле.

- Жить за городом очень нравится. Сейчас я нахожусь в полной гармонии, - рассказала Вокс.

Василиса СТАРШОВА: Спела в украинском «Голосе»

На смену Алисе пришли аж две солистки – Флорида Чантурия и Василиса Старшова. Вторая задержалась ненадолго: чуть больше года. Но успела остаться в истории группировки, снявшись в клипе «Очки Собчак».

Василиса Старшова Фото:

Как и прежние солистки, девушка начала выступать сольно под псевдонимом Vasilisa. В 2011 году она выпустила клип на песню «Just Say Hello». А в марте этого года поехала покорять украинский «Голос». Она успешно прошла слепые прослушивания: к ней повернулись все четыре наставника. Но быстро его покинула по политическим причинам. После первого выпуска девушку внесли в базу сайта «Миротворец» из-за ее участия в музыкальном фестивале «Золотая балка», который проходил в Крыму в 2016 году. Она приняла добровольное решение отказаться от дальнейшего участия в шоу.

Сейчас Василиса отдыхает в Англии, продает свои картины и, судя по Instagram, живет вполне счастливо.

КСТАТИ

А кто еще был?

Мало кто помнит, что в «Ленинграде» с 2005 по 2007 работала вокалисткой Галина Куваева (Галя «Девятый вал»). Сейчас она выступает со своим джаз-бэндом FRI’ZZ в Калининграде и преподает авторскую методику эстрадно-джазового вокала. Еще раньше – Наталья Павлова (с 2003 по 2007) и Светлана Шестерикова (2001).

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