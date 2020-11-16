«Обычный и простой чиновник, бизнесмен, герой-любовник»: сотрудница муниципалитета в Санкт-Петербурге написала песню о начальнике

Наталья Калинина записала песню к своему непосредственному начальнику - главе муниципалитета Вадиму Войтановскому. ФОТО: Инстаграм Натальи Калининой

Жил да был муниципалитет "Лиговка-Ямская", работал себе чиновничий аппарат да делами жителей занимался, но неожиданное видео заставило говорить о нем весь Санкт-Петербург. Причиной стал музыкальный клип одной из работниц МО. Наталья Калинина записала песню, посвященную своему непосредственному начальнику - главе муниципалитета Вадиму Войтановскому. В тексте, полном любви, она восхищается мужскими достоинствами руководителя.

"Богат и знаменит, только по делу говорит.

Готов решить любой вопрос оперативно и всерьез.

В лучшем смысле пофигист, на публике большой артист.

Дерзкий, смелый весельчак, убежденный холостяк.

Обычный и простой чиновник, бизнесмен, герой-любовник.

Не Путин и не Ходорковский, мой мужчина — Войтановский!

Войтановский, Войтановский, я люблю тебя чертовски.

Вадим, какой же ты крутой! Мне очень хорошо с тобой".

И эта аудиодорожка на фоне совместных кадров, снятых на улицах города и в офисе. Видно, что Наталья довольна собой, мужчиной, о котором поет, и самим шедевром в его честь.

Из этих строчек понятно, что связывают героя песни и ее автора не только рабочие отношения.

Глава муниципалитета "Лиговка-Ямская" Вадим Войтановский. ФОТО: https://vk.com/mo_ligovka

Между тем, в комментариях полно положительных отзывов, мол, отличная песня, молодец! В ответах Наталья заявила, что написала хит за 10 минут, когда летела в самолете.

А теперь подробнее о самих героях. Вадим Войтановский стал главой муниципалитета еще в 2007 году, недавно переизбрался. Был в составе депутатов Законодательного собрания Петербурга, сейчас является основателем Фонда "Войтановский".

Наталья Калинина работает в муниципалитете специалистом первой категории. Официально они отношения не регистрировали (отсюда, наверное, и слова "убеждённый холостяк" в песне). Однако в соцсетях много совместных фото, да и как мы убедились после просмотра клипа, и в видео тоже.

#женычиновниковпротивкоррупции #жёныпротивкоррупции #натальякалинина Фото:

К слову, Калинина не первый раз привносит искру в работу муниципалитета. Не так давно она запустила флешмоб и хештег #женычиновниковпротивкоррупции. Тогда она выложила фото себя в одной мужской рубашке, а рядом подпись: "Он смело берет меня, а не взятки".