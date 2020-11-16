Закопанную по голову мертвую женщину нашли у Юнтоловского заказника в Санкт-Петербурге

В лесу в Петербурге нашли закопанную в землю мертвую женщину. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следователи Курортного района Санкт-Петербурга выясняют обстоятельства гибели женщины средних лет, чей труп был найден в лесополосе неподалеку от Юнтоловского заказника и жилого микрорайона Юнтолово. Тело погибшей было почти полностью закопано, а из земли торчала голова. Ее-то и заметил случайный прохожий.

- 15 ноября в 15:03 в полицию поступило сообщение от мужчины 1984 года рождения, о том, что в лесном массиве Юнтолово он обнаружил труп человека. Заявитель пояснил что в 500 метрах от съезда на Юнтолово в сторону Сестрорецка от Коннолахтинской дороги, заметил предмет, похожий на человеческую голову, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Приехавшие на место полицейские отправились в лес и на указанном месте действительно нашли тело. При осмотре оказалось, что в земле, чуть глубже, чем по шею был зарыт труп женщины возрастом 40-45 лет с черными волосами.

Известно, что погибшая была одета в спортивный костюм, футболку и носки. Обуви поблизости не обнаружилось. В кармане кофты полицейские нашли золотую цепочку. При этом внешних следов насильственной смерти на трупе не было. Сколько именно погибшая пролежала в лесу, пока не установлено.

Отметим, что примерно в полукилометре от места нахождения тела есть крупный жилой массив, а проходящая мимо трасса имеет оживленный траффик.

Тело погибшей было отправлено в морг, а выяснением обстоятельств ее смерти занялись следователи управления СК России по Курортному району Санкт-Петербурга.