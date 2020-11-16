«Потерь было в этом году много»: певцу и композитору Игорю Корнелюку исполнилось 58 лет

Игорю Корнелюку 16 ноября исполнилось 58 лет. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сегодня, 16 ноября, композитору, певцу и музыканту Игорю Корнелюку, известного своими хитами «Билет на балет», «Дожди», «Город, которого нет», исполняется 58 лет. С самого утра родственники, друзья, коллеги желают ему счастья, творческих успехов и особенно - здоровья. Ведь Игорь Евгеньевич только что переболел коронавирусом.

- Уже чувствую себя нормально, спасибо, - сказал Корнелюк корреспонденту КП-Петербург. - Все прошло в легкой форме. Где-то дня два держалась высокая температура. А так вообще ощущения, как при ОРВИ. Супруга перенесла, как и я, без каких-либо осложнений. А вот сын тяжелее: лечился в больнице.

По словам композитора, накануне болезни он сделал прививку от гриппа. Возможно поэтому вирус не так сильно пошатнул здоровье музыканта.

- У меня этой весной, в начале апреля, брат умер от коронавируса. Он жил в Гродно (Республика Беларусь – прим. ред.). Андрей был моложе меня на месяц. Смерть скоропостижная. Сказали, что от двусторонней пневмонии, - вздыхает Игорь Евгеньевич. - Из-за пандемии не было даже возможности проститься. Год страшный и помимо пандемии: я в 2020-ом похоронил нескольких друзей. Не от коронавируса, а от обыкновенных инсультов. Но от этого не легче. Потерь было в этом году много.

- Игорь Евгеньевич, держитесь. Сегодня ваш день, еще раз хотим вас поздравить и пожелать всего самого доброго. Как будете отмечать праздник?

- Завтра нужно петь, поэтому сегодня отмечать день рождения не будем, никак не получается. Скорее всего, соберемся в пятницу ближним кругом и просто посидим, выпьем чая с пирожными, - признался «КП» Игорь Корнелюк.