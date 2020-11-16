Сиреневый сад, прогулочный маршрут и зоны отдыха: Как преобразится парк Академика Сахарова в Санкт-Петербурге

Парк Академика Сахарова обновят в Петербурге. Фото: gov.spb.ru

Парк Академика Сахарова в Петербурге преобразится. Территорию в Калининском районе планируют обновить и дополнительно озеленить. Проект еще в работе, но в комитете по благоустройству уже рассказали, что появится в обновленном парке.

Специалистам предстоит поработать на территории между Бестужевской улицей, Пискаревским и проспектом Маршала Блюхера и Замшиной улицей, общая площадь которой составляет более 26 гектар. В парке сделают новую систему дорожек. Центром зеленой зоны являются памятники «Колокол мира», который посвящен памяти от трагедии в Нагасаки, и монумент «Жертвам радиационных аварий и катастроф». Мимо этих площадок проходит центральная аллея, которую выложат крупной плиткой. Кроме того, весь парк объединит прогулочный маршрут. При этом естественный ландшафт территории сохранят.

Центральную аллею, которая соединяет два памятника, выложат плиткой. Фото: gov.spb.ru

– Дорожки разработаны таким образом, чтобы обеспечить доступность для маломобильных групп населения. Вдоль всей дорожно-тропиночной сети установят садовые диваны с резервным местом для инвалидных кресел, – рассказали в комитете по благоустройству.

Появятся в парке и зоны и для тихого отдыха, и для активного – детские и спортивные площадки. Для безопасности горожан их застелют полимерными материалами.

Одна из проблем парка - сырость, ее тоже решат, сделав систему отвода дренажных и поверхностных вод.

Планируется и большое озеленение: к имеющимся растениям добавят 183 хвойных дерева, больше 1,2 тысяч лиственных, около 21 тысячи декоративных цветущих кустарников, а также 657 хвойных. И все это – десятки видов и сортов, так что разнообразия парку будет не занимать.

В парке сделают дополнительное озеленение. Фото: gov.spb.ru

– Центральная аллея будет оформлена березой Дооренбос, которую отличает ажурная крона и эффектная белоснежная кора. А входные зоны украсят цветниками из полиантовой розы сорта Фэйри, – добавили в комитете.

А вот изюминкой парка станет зона сирингария – так называют сад, где растет сирень. Ее в парке высадят целых 20 сортов. Причем эта часть будет называться «Лабиринт». Разновидности кустарников вдоль прогулочной зоны будут плавно переходить по цвету – от светлого к темному.

В парке обустроят детские и спортивные площадки. Фото: gov.spb.ru

Кстати, в ходе обновления решат и главную проблему зеленой зоны – сырость. Дело в том, что парк находится в низине, а на поверхность там выходят еще и подземные воды. Теперь специалисты сделают систему их отвода. Сроки работ по благоустройству парка пока не называются. Сейчас на завершающей стадии находится разработка самого проекта.