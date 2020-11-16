Резкое потепление придет в Санкт-Петербург с 18 ноября: Синоптик рассказал, сколько продлится такая погода

С 18 ноября в Петербург придут потепление и дожди. Но всего на пару дней Фото: Артем КИЛЬКИН

Резкое потепление придет в Санкт-Петербург уже в ближайшие дни: днем в среду, 18 ноября 2020 года воздух прогреется до плюс 9. Как долго продлится такое счастье в городе на Неве и почему в середине ноября у нас так тепло, мы спросили главного синоптика Александра Колесова.

- Это связано с прохождением атмосферного фронта. Начнется 18 ноября с дождями и до + 8...+9 днем. Да, потеплеет до +10 градусов, но это больше будет в ночь на 19 ноября, а вечером четверга опять начнется понижение температуры и возвращение показателей близко к нулю и осадкам в виде небольшого снега. Над нами все время стоит антициклон, - рассказал «КП-Петербург» главный городской синоптик Александр Колесов.

Увы, но в обозримом будущем устойчивого снежного покрова ждать пока не приходится. На город влияет в том числе и микроклимат Финского залива.

- Пока остается такое предзимье. Ночью небольшой минус, днем небольшой плюс с гололедом и мокрым снегом. Тяжело сказать, когда будет постоянный снежный покров. К 20 ноября резко похолодает, но 21-22-го погода опять вернется к нынешнему состоянию, - сообщил синоптик.

И конечно же, пока совсем рано расспрашивать специалистов о новогодних праздниках. Да, всем петербуржцам хочется встретить хотя бы этот Новый год при снеге, но такие прогнозы сейчас никто не даст.

- Будет известно в конце декабря, - шутят метеорологи. - Тут-то вот все постоянно меняется, а до праздников еще полтора месяца!