«Его могли спасти, но в больнице не было врачей»: Падчерица Шурика из «Операции Ы» впервые рассказала, как умер известный актер

Шурик из "Операции Ы" умер из-за отсутствия врачей в больнице Фото: Олег ЗОЛОТО

«Надо, Федя. Надо!». Крылатые фразы Шурика из комедий Леонида Гайдая живут даже спустя 55 лет после выхода фильма «Операция «Ы». Актер Александр Демьяненко прочно ассоциируется с веселым, немного рассеянным, но всегда добрым и светлым человеком, которого он сыграл. Но после своей популярной роли артист пропал с экранов. Он переехал из Москвы в Ленинград и продолжал сниматься, но уже не в таких известных проектах. О личной жизни Демьяненко никогда не рассказывал – не любил публичности. Но известно, что своих детей у него не было. Однако, в Петербурге до сих пор живет его падчерица – актриса Анжелика Неволина. Впервые она рассказала «КП», каким был ее отчим в быту, как относился к своей славе, и почему его не стало в 62 года.

«Я ПРИШЕЛ К ВАМ ПОСЕЛИТЬСЯ НАВЕЧНО»

Анжелике Неволиной сейчас 58 лет. Но она до сих пор помнит, как в двенадцать впервые увидела своего будущего отчима. Ее мать Людмила в то время была ассистентом режиссера на дубляже на киностудии «Ленфильм».

Мать Анжелики Неволиной познакомилась с Демьяненко на "Ленфильме" Фото: Олег ЗОЛОТО

- Александр Сергеевич познакомился с мамой на «Ленфильме». Он влюбился в нее и стал ухаживать, - рассказала "КП-Петербург" Анжелика Сергеевна. - Около полугода они встречались тайком. Мама ничего мне не говорила – после развода с отцом она ни одного мужчину не приводила в дом. Дядя Саша стал первым. Он просто приехал к нам со своим дипломатом и сказал: «Я пришел к вам поселиться навечно». А я в этот момент только посмотрела фильм «Иван Васильевич меняет профессию». И тут вдруг открывается дверь и входит мама с Демьяненко! Просто – здравствуйте! Я онемела и ушла в свою комнату, дальше не помню ничего в этот день.

Как истинный джентльмен Демьяненко решил наладить отношения с ребенком. Начал с серьезного разговора: посадил будущую падчерицу на кухне и прямо заявил: «Лика, я люблю твою маму!».

- Для меня это был ужас! – признается Неволина. - Я очень хотела, чтобы мама вышла замуж, но не предполагала такого развития событий. Помню, как стеснялась, когда все в классе узнали, кто стал моим отчимом…

Александра Демьяненко вся страна знала как Шурика Фото: кадр из фильма

Несмотря на переезд в Ленинград, Демьяненко оставался очень востребованным: работал на «Ленфильме», постоянно участвовал в концертах, ездил на съемки. Поиграть в игры с падчерицей времени не оставалось.

- Я не особо его интересовала, - признается Неволина. – У нас были разные интересы.

«НИ ОДНОГО НАСТАВЛЕНИЯ»

Несмотря на свою всесоюзную славу, Демьяненко не был богатым человеком. От «Ленфильма» ему предоставили квартиру, но после развода он оставил ее первой жене Марине Скляровой. На вырученные деньги от комедий Гайдая артист купил себе дачу и машину Volkswagen. С новой свадьбой артист не торопился.

- Может, они так бы и не поженились. Но мама периодически ездила на съемки с дядей Сашей и их селили в разные номера. Это было неприлично. Поэтому они расписались, ну, и по любви, конечно, - говорит Неволина. – Свадьбу отмечали в ресторане, было много народу. Помню, артист Анатолий Азо стал танцевать рок-н-ролл, будучи уже не совсем в юношеском возрасте. Стал меня крутить наверху на руках и, конечно, я полетела в бетонный пол головой. Но все обошлось, свадьбу ничего не омрачило.

Анжелика Неволина с любовью вспоминает о своем знаменитом отчиме Фото: Олег ЗОЛОТО

Общаться ближе со своим отчимом Анжелика начала только после того, как сама стала актрисой. Правда, поначалу никто в семье не верил в ее талант.

- Артисткой я захотела стать, когда мне было еще лет пять, - признается Неволина. – Мама была категорически против, но я все же решила поступать в театральный. Помню, как после второго тура пришла домой – у нас как раз были гости, много известных артистов – и сказала маме, что я прошла во второй этап. На что дядя Саша ответил: «Самое страшное будет, если ты пройдешь и в третий». Но он принял меня, когда посмотрел мой дипломный спектакль «Братья Карамазовы», я играла Лизу. Когда мы пришли домой, дядя Саша мне сказал: «Лика, я так не умею как ты».

По словам падчерицы, тогда они и стали с Демьяненко настоящими друзьями.

- Мне кажется, тогда он меня увидел вообще первый раз в жизни, - говорит Неволина. - До этого я всегда была с ним на «вы», а потом он разрешил называть себя дядя Саша, и весь мой курс так его называл. Ко мне ведь часто приходили друзья, был настоящий ажиотаж. А он любил многих, с кем я училась. Но знаете, за что я ему благодарна: он не давал мне ни одного наставления, как жить и как играть.

Свою старость "Шурик" провел в Санкт-Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

«ГОТОВИЛ МАМЕ УЖИН»

Об Александре Демьяненко в СМИ всегда ходило много слухов. Писали и о том, что до встречи с Людмилой Неволиной он был алкоголиком. По словам Анжелики, у них дома часто были застолья, но у «Шурика» была одна особенность: он никогда не опохмелялся.

- Помню, однажды утром я выползаю на кухню. Дядя Саша стоит, курит. Я у него спрашиваю, что такое? Он говорит – плохо! Я отвечаю: «Да зачем же вы курите?». Он: «А сила воли, Лика!». С юмором ответил, - говорит Неволина. – Так что я думаю, про алкоголизм – это все сплетни. Возможно, это имело место, когда ему было 25, но я этого никогда не замечала.

В жизни Александр Демьяненко был абсолютно простым. Он старался избегать встречи со своими поклонниками на улице, скромничал – ходил в кепке, надвинутой на лицо, с поднятым воротником и ужасно не любил, когда его узнавали.

Анжелика Неволина вспоминает, что отчим всегда был собран и сдержан, не любил фамильярность к себе Фото: Олег ЗОЛОТО

- Он любил колоть дрова и мыться в бане, а потом нырять в ванную с холодной водой, - вспоминает Неволина. - Если мама работала, а дядя Саша был дома, он всегда готовил ей ужин. У него было фирменное блюдо: выкладываешь на сковородку все, что есть дома - хлеб, картошку варенную, посолить, поперчить, и залить все это яйцом, можно еще добавить лука и чеснока. И еще он любил картошку в мундире. Он вообще все с картошкой ел (смеется).

Как-то раз за картошкой Демьяненко рассказал историю из своего детства. Оказалось, с рождения у него было измененное строение грудной клетки – так называемая «куриная грудь». Чтобы избавиться от нее, он мальчишкой брал себе за спину палку, обхватывал ее руками и ходил так долгие часы.

Александр Демьяненко после известных ролей купил себе дачу и машину в Санкт-Петербурге Фото: кадр из фильма

О РОЛЯХ НЕ ГОВОРИЛИ

Демьяненко не стало в августе 99-го. По словам Неволиной, работы в то время у него было намного меньше, круг общения сузился. Тогда Анжелика и решила впервые за все годы поднять разговор о его самой известной роли – раньше в семье это не обсуждали, хотя в прессе часто пишут, что свой самый известный образ артист ненавидел.

- Я сказала: «Дядя Саша, вам повезло в жизни и в актерской судьбе. Вас вся страна знает и любит». Он задумался и ответил: «А, может, ты и права!». Это его слова, а не то, что врут по всем каналам, - говорит Неволина.

Свою главную роль - Шурика - Александр Демьяненко признал удачей только перед смертью Фото: "Кавказская пленница"

За год до смерти у Демьяненко начались проблемы с сердцем – стенокардия. Врачи сказали, что нужна операция – она была назначена на 1 сентября 99-го.

- В августе я уехала в Грузию. Ничего не предвещало беды, дядя Саша был в прекрасном настроении. Его госпитализировали перед операцией, он лежал в двухместной палате, - вспоминает Анжелика Сергеевна. – А 22-го числа из-за сильной жары у него случился инфаркт. Парадоксально, но находясь в больнице, никто не смог сделать ему шунтирование! Потому что все кардиохирурги были в отпуске.

Александр Демьяненко скончался в больнице из-за проблем с сердцем Фото: Олег ЗОЛОТО

Демьяненко ушел, когда ему было 62 года. Для всей страны это стало настоящим шоком.

- Мама потом спрашивала, как такое возможно, что всех врачей разом отправили в отпуск? Ей ответили: «А вы думаете, за это время только Александр Сергеевич умер?» - вспоминает Неволина. – От отчима на память мне осталось много личных вещей. Вот и сейчас смотрю на его любимые часы с кукушкой – он под них всегда засыпал, а я не могу… Но рука не поднимается убрать. Сейчас ему могло бы быть 83 года. Дядя Саша о смерти никогда не думал: хотел продолжать карьеру, и многие от него этого ждали.

Хоронить Александра Демьяненко пришел почти весь Ленинград.

- Когда мы ехали на кладбище через Троицкий мост, огромное количество людей стояло по бокам проспекта, - делится Неволина. - На кладбище было такое количество народу, что просто не пройти. Поэтому я двух сестер дяди Саши схватила за руки и сама подвела к гробу. Вот так зрители его отблагодарили. Ему на могилу до сих пор несут живые цветы.

Любимые часы с кукушкой Александра Демьяненко до сих пор сохранились у падчерицы Фото: Олег ЗОЛОТО

КСТАТИ

«Неправда, что он ненавидел детей»

Еще один слух про Демьяненко – якобы, он ненавидел детей. Неволина уверена, что все это домыслы.

- Его бывшая жена Марина Склярова где-то говорила, что была беременна, но он настаивал на аборте, - говорит Анжелика Сергеевна. – Не хочу углубляться в детали, но у меня есть другая информация: что именно она не хотела ребенка.