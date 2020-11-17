Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 17 ноября 2020 года: Рост заболеваемости и числа госпитализаций, а также дефицит антибиотиков из-за ажиотажа

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 17 ноября 2020 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» собрала все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 17 ноября 2020 года. За минувший день в Северной столице нашли инфекцию еще у 2 039 горожан. К сожалению, за последнюю неделю в городе ровно на 50% выросла заболеваемость COVID-19. При этом выросло и число госпитализаций – на 8,5%.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге врачи диагностировали COVID-19 у 83 743 человек, умерли 4 551 (+0 за сутки), а выздоровели 49 733 (+1070), - передает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Смольный планирует добавить во временном госпитале в «Ленэкспо» дополнительные койки, предназначенные для реанимации больных COVID-19. Их установят сразу в трех павильонах из-за ухудшения эпидситуации. К слову, о медучреждениях – Елизаветинская больница попалась на нарушениях по коронавирусу. Ей назначили штраф в размере 100 тысяч рублей. Все из-за массы недочетов вроде невыполнения санитарных норм и превышения пациентов в отделениях.

Губернатор Санкт-Петербурга признал, что в аптеках действительно существует дефицит некоторых препаратов. Александр Беглов посетовал, что горожане скупают антибиотики, как гречку.

Что касается Ленинградской области, то там за все время пандемии заболели 14 109 человек (+182 за сутки), выздоровели 8 419 (+152) и умерли 121 (+0).