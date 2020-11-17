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Происшествия

В Санкт-Петербурге семейная пара изнасиловала мужчину и вымогала с него 350 тысяч рублей

Сам гость, получивший травмы прямой кишки, потерпевшим себя не посчитал
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Семейная пара изнасиловала дома случайного знакомого, но он не стал писать на них заявление.

Семейная пара изнасиловала дома случайного знакомого, но он не стал писать на них заявление.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Необычная история с изнасилованием мужчины произошла в минувший понедельник в Санкт-Петербурге. Раним утром в одно из отделений полиции неровной походкой пришел 35-летний житель Челябинской области, который завил о том, что в отношении него были совершены действия сексуального характера. Причем акт насилия произошел в гостях у семейной пары, к которым приходил заявитель. А вдобавок с потерпевшего хозяева потребовали кучу денег.

- 16 ноября в 04:47 от неработающего мужчины 1985 года рождения поступило сообщение, что в квартире дома на проспекте Науки, куда его пригласили в гости женщина и мужчина, последний, избив руками, совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера, после чего, под угрозой физической расправы, заставил написать долговую расписку на 350 000 рублей, - сообщает источник «КП-Петербург» .

Через 20 минут в квартиру, оказавшуюся съемной, уже входили полицейские. Внутри обнаружился 41-летний уроженец Воронежской области, ранее судимый за причинение тяжких телесных повреждений и его 39-летняя спутница, которых и забрали в отделение.

Чуть позднее в полицию пришла телефонограмма из Третьей городской больницы, куда самостоятельно добрался потерпевший. У мужчины диагностировали острые трещины прямой кишки, но после оказания медицинской помощи отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

Казалось, что у жертвы насилия есть все основания требовать наказания для обидчиков, однако дело повернулось неожиданным образом. Прямо из больницы челябинец пришел в полицию, где попросил проверку по факту его сообщения о противоправных действиях не проводить, ибо потерпевшим он себя не считает.

Тем не менее, следователи петербургского управления Следкома России продолжают разбираться в ситуации. Уголовное дело пока не возбуждено.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ

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