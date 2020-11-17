Экстремал поджег себя и прыгнул в реку с моста в Санкт-Петербурге

Экстремал поджег себя и спрыгнул в Малую Невку в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге неизвестный парень решил выполнить безумный трюк. Вечером в понедельник, 16 ноября 2020 года, местные жители заметили на Большом Крестовском мосту молодого человека, у которого горела спина. Чтобы заснять происходящее, очевидец быстро достал смартфон и включил камеру.

- Экстремал поджег себя и прыгнул в Малую Невку, - рассказал свидетель.

На кадрах, разлетевшихся по социальным сетям, видно, как молодой человек забирается на перила моста, спина у него охвачена пламенем. Не долго думая, парень прыгает в воду. Через секунду видно, что он успешно вынырнул и начал грести в сторону берега.

Как рассказывают свидетели, до берега парень добрался успешно, несмотря на то, что вода в Малой Невке уже очень холодная. В МЧС и других службах об инциденте не слышали.

По всей видимости, прыжок с моста совершил очередной блогер, который решил своим безумным поступком собрать в сети "лайки". Кроме того, на видео можно заметить на мосту еще одного человека, который явно снимает все происходящее на видео. "КП-Петербург" пытается выяснить, что это за "сорви голова".