Кости, хрящи и крахмал: В каких пельменях в магазинах Петербурга нашли лишние ингредиенты

В нескольких образцах пельменей специалисты обнаружили не только мясо, но еще и не самые аппетитные составляющие. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пельмени – один из самых популярных продуктов у россиян, и именно их в этот раз решил проверить «Общественный контроль». Полуфабрикаты, которые есть в любом магазине в Санкт-Петербурге, далеко не все оказались мясными. Как выяснили специалисты организации, на прилавках из десяти пачек пельменей в четырех состав не соответствует заявленному. Рассказываем, какие полуфабрикаты самые мясные, а где в лаборатории нашли совсем не то, что ожидалось.

ВОПРОС К СОСТАВУ

В нескольких образцах пельменей специалисты обнаружили не только мясо, но еще и не самые аппетитные составляющие – кости, хрящи и крахмал. На этикетке об этом производители решили умолчать. Такие ингредиенты нашли в пельменях «Столовые» торговой марки «Кулинарные решения». Вопрос к составу возник и в пельменях «Иркутские» от ООО «Планета Мириталь»: о растительной добавке покупателей не предупредили. Тоже самое и в пельменях «Бульмени с говядиной и свининой» под маркой «Горячая штучка». В них нашли клетчатку и влагоудерживающую добавку каррагинан.

– Обнаружение в пельменях растительных компонентов, костной и хрящевой ткани говорит о том, что производитель пытался сэкономить на сырье, – отмечает доктор технических наук, профессор Университета ИТМО Александр Ишевский. – Костные и хрящевые частицы могли попасть из-за использования мяса механической обвалки. Это дешевое сырье низкого качества – по сути, остатки мяса, которое соскребается с кости. О его применении производитель обязан сообщить в маркировке. Но в пельменях, изготовленных по ГОСТу, таких ингредиентов не должно быть.

Четвертый образец, который вызвал недоверие – пельмени «Из отборной говядины» марки «Ложкарев». На их этикетке тоже не были упомянуты растительные волокна (клетчатка) и мясо птицы механической обвалки.

В нескольких образцах пельменей специалисты обнаружили не только мясо, но еще и не самые аппетитные составляющие. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЦЕНА И КАЧЕСТВО

К слову, из четырех образцов в «черном списке» только пельмени под маркой «Кулинарные решения» были заявлены сделанными по ГОСТу. Тем не менее, для такой маркировки в пельменях не хватило содержания жира. Остальные три образца были выполнены по техническим условиям (ТУ). В пельменях по ГОСТу начинка должна составлять не меньше 50 процентов. А по ТУ – количество фарша устанавливает сам производитель. Тут «Кулинарные решения» не подвели: фарша оказалось 53,4% фарша. Не пожалели мяса и в «Бульменях» – 51,2%, а также в «Иркутских» – 50,7% фарша. Меньше всего мяса оказалось в пельменях «Ложкарев» – всего 27,9% фарша.

В остальных шести образцах проверенных пельменей начинки оказалось достаточно. Самыми вкусными, судя по всему, должны быть пельмени категории «В» «Сибирские» марки «Цезарь». В них начинки было больше всего – целых 59,5%. Однако и цена на полуфабрикат была самая высокая – 499 рублей за килограмм.

На втором месте оказались пельмени категории «Б» «Телячьи» марки «Sибирская коллекция»: 57,9% фарша и стоимость – 327,14 рублей за килограмм. Замыкает тройку лидеров – пельмени категории «В» «Домашние» от «Мираторг». В них начинки 56,9%, а цена особенно радует – всего 237,49 рублей за килограмм.

Результаты экспертизы пельменей от "Общественного контроля". Фото: spbkontrol.ru

КСТАТИ

Порадовали специалистов пельмени категории «Б» «С телятиной» ТМ «Телятино»: выполнены они были по ТУ, однако вполне соответствовали всем требованиям ГОСТа. И при цене 211,25 рублей этот образец можно считать отличным примером по цене и качеству. Куда дороже оказались пельмени «Домашние» от «О’Кей» – 339,88 рублей. И хотя начинки в них было достаточно (50,4%), для выполненных по ГОСТу им не хватило массовой доли жира. Скромные по содержанию фарша (34,7%) и выполненные по ТУ были также пельмени категории «Г» марки «Элика», однако проверку они прошли: производитель не обманывает покупателя и все заявленное на упаковке было указано точно.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Ольга Моденова, гастроэнтеролог высшей категории:

– Считается, что самые правильные пельмени – те, которые содержат три вида мяса – говядину, баранину и свинину. И безусловно, такой продукт вкусный, но очень вредный, так как каждый вид мяса переваривается по-разному и требует разных пищеварительных ферментов. Даже человеку со здоровым желудочно-кишечным трактом и нормальным уровнем холестерина я бы не рекомендовала потреблять пельмени чаще одного раза в неделю. А людям с поражениями желудочно-кишечного тракта, желчекаменной болезнью, слабым желудком, нарушением перистальтики, высоким уровнем холестерина и нехваткой ферментов и желчи вовсе надо избегать этого продукта.