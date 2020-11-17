Названо неожиданное блюдо, которое петербуржцы заказывают чаще всех в России

За время пандемии доставка готовой еды стала очень популярной. Фото: Олег ЗОЛОТО

Стало известно, какое блюдо жители Санкт-Петербурга заказывают чаще, чем в среднем по России. Исследование провела аналитическая служба Яндекс.Еды и оказалось, что в доставке горожане предпочитают не шаверму и даже не банальные суши с пиццей, а...лазанью.

- Есть такие блюда, которые в Санкт-Петербурге заказывают гораздо чаще, чем в среднем по стране: сильнее всего горожане выделяются пристрастием к лазанье, блинам, омлетам и яичницам, - говорится в исследовании.

Не зря город называют Северной Венецией, видимо что-то итальянское витает в петербургском воздухе.

Разброс по предпочтениям довольно необычный. Фото: Яндекс.Еда

В Москве, Казани и Нижнем Новгороде таким блюдом стали спринг-роллы, в Томске - манты, в Сочи - сырники, в Волгограде - блины, в Ростове-на-Дону котлеты по-киевски, в Воронеже любят родные пельмени, а в Тюмени внезапно - аджапсанждал, блюдо кавказской кухни.

Впрочем, это показатель особенностей, по отношении ко всей России, а в обычном «топе» у петербуржцев простая еда: бургеры, супы, закуски из картошки и курицы, саоаты, десерты, шаверма (как же без нее!), блины, роллы и суши.

Например, из салатов чаще всего заказывают «Цезарь», из супов — борщ. Куриные наггетсы берут чаще, чем крылья и стрипсы, картошку фри — чаще, чем по-деревенски. Самые популярные роллы — «Филадельфия», а пицца — «Пепперони».

Каши, омлеты или сырники заказывают, что логично, с утра, а пельмени и котлеты в обед. Вечером, хоть после шести есть и вредно, многие любят себя побаловать креветками в панировке или сырными палочками. Впрочем, петербуржцы, как и москвичи, все же меньше налегают на еду по вечерам, чем остальные россияне.

Что касается цен, то порция борща из доставки в среднем обойдется жителю Северной столицы в 250 рублей, салат «Цезарь» будет стоить 239, а пицца «Пепперони» - 450 рублей.