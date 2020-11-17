«Карта преступности» Санкт-Петербурга в 2020 году: названы самые криминальные районы города

Наличие стражей порядка на улицах – лучшая профилактика преступности. Фото: Артем КИЛЬКИН

Несмотря на пандемию, карантин и всякие ограничения, петербургские преступники не перестали проворачивать свои грязные делишки в густонаселенных районах Северной столицы. Как рассказали «Комсомолке» в региональном полицейском главке, злоумышленники в том числе пытались продавать наркотики, убивали, насиловали, но чаще всего – воровали чужое имущество. Самыми криминальными в городе в этом году стали Невский, Калининский и Выборгский районы. В общей сложности в них произошло почти 12 тысяч преступлений – больше четверти от всего количества злодеяний, совершенных в городе (42 818).

Как пояснил корреспонденту «КП» бывший полицейский, а ныне генеральный директор одной из охранных фирм Сергей Алексеев, районам не повезло из-за высокой плотности населения и близкой границы с Ленинградской областью.

- Кто у нас сейчас работает на стройках? Правильно – иностранные «специалисты», - говорит Алексеев. – Некоторые из них даже не имеют никакого правового статуса. Из-за ситуации с ковидом, многих, скорее всего, сократили, а уехать на родину они не могут. Но ведь жить же на что-то надо, вот они и идут на преступления.

Самыми криминальными в городе в этом году стали Невский, Калининский и Выборгский районы. Фото: Ольга ЖУК

Этим же объясняется распространенность грабежей и уличных краж – ведь чтобы ударить прохожего и что-то у него отобрать, особого ума не надо, да и специальных навыков тоже.

- Если говорить о квартирных или офисных кражах, то здесь нужна квалификация, - отмечает Сергей Алексеев. – Домушники – это обычно гастролеры, в своем регионе они работать не станут. Да и надо знать, где и как вскрывать замки. А этих ребят толкает на преступление только голод. Они же ведь даже не могут грамотно что-либо отобрать. Оглушат жертву, хорошо, если не насмерть, и заберут пакет с едой.

По мнению Сергея, свою роль сыграла и последняя реформа МВД, в рамках которой сократили полицейских.

- Наличие стражей порядка на улицах – лучшая профилактика преступности, - уверен он. – Конечно, раскрывать преступления нам помогают технологии, камеры видеонаблюдения, но это все нужно, когда неприятность уже случилась. А если будет, как в 60-е, - постовые друг от друга в зоне видимости – какие уж тут грабежи.

КСТАТИ

Что с раскрываемостью?

Раскрываемость в году составляет чуть больше 50%. В том числе, из-за того, что с момента совершения преступления и до обращения жителями в полицию проходит слишком много времени.

- Основные меры, которые предпринимаются для раскрытия преступлений, связаны с повышением уровня профилактической деятельности, наработки методик раскрытия новых видов преступлений, а также повышения правовой гражданской активности, - заключили в пресс-службе ГУ МВД по СПб и ЛО.