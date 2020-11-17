Раритеты 19-го века и фанерное авто доктора Ватсона: Как работает «секретная» мастерская «Ленфильма», где собирают машины для фильмов и сериалов

Уникальная автомастерская "Ленфильма" находится на окраине города и надежно скрыта от глаз посторонних. Фото: Артем КИЛЬКИН

Есть на легендарной студии «Ленфильм» удивительное место, где магия кино творится не при помощи камер и софитов, а при помощи молотка, отвертки и русской смекалки. Добро пожаловать в уникальную «кино-автомастеркую», куда вот уже много лет не ступала нога журналиста.

То, что это место непростое, понимаешь, едва переступив порог. У входа в гигантский ангар гостей встречает красавец-Chrysler 1931 года выпуска. Несмотря на преклонный возраст смотрится автомобиль так, будто только что сошел с конвейера — сказывается умение и опыт местных мастеров. Это, можно сказать, «новичок» - на студии он появился только в позапрошлом году. Но тем не менее послужной список у него уже немаленький: почти десяток картин. Есть даже опыт «каскадерской» работы.

Одна из многочисленных жемчужин ленфильмовской автоколлекции - Chrysler 1931 года выпуска. Настоящий раритет и кинозвезда. Фото: Артем КИЛЬКИН

- В фильме «Спасти Ленинград» есть сцена, где этот самый автомобиль тонет в Ладожском озере вместе с баржей № 752, - рассказывает начальник автомастерской Сергей Григорьев. В мастерской он работает чуть ли не всю жизнь и каждую из подведомственных ему машин знает до последнего винтика. - Так вот топили, конечно же, не его самого. Специально для съемок подготовили машину-дублера — модельку, точно такую же на вид, но только длиной где-то около полуметра. Ее-то в конце концов и сбросили в воду. Но тем не менее «оригиналу» тоже досталось — чтобы изобразить шторм, его поставили на специальные качели и все время, пока длилась съемка эпизода, поливали водой из бочек. Чтобы внутри ничего не отсырело и не разладилось, мы замазали все отверстия и щели пластилином и скотчем.

Вообще, автомобили-«дублеры» на съемках используются часто — гораздо чаще, чем вы, возможно, могли бы подумать. И далеко не всегда дело обходится модельками. К примеру, для того, чтобы отснять сцену с падением в реку шикарного Delaunay-Belleville для второго сезона сериала «Сонька Золотая ручка», мастера всего за месяц построили его полноразмерную копию, в точности повторяющую оригинал — только без двигателя и без дверей. Эту копию благополучно столкнули с обрыва, но она оказалась настолько удачной и крепкой, что пережила падение практически без последствий — и продолжила «актерскую карьеру».

А вот - он же во всей красе на съемках фильма "Спасти Ленинград". Фото: кадр из фильма

- Кстати, с этим самым Delaunay-Belleville тоже вышла занятная история, - продолжает Григорьев. - В 2005-м году Алексею Герману-младшему для съемок фильма «Гарпастум» понадобился автомобиль 1914-1915 года постройки. В то время даже в частных коллекциях ничего подобного было не встретить. Так что я достал с антресолей подшивку журнала «Моделист-конструктор», выбрал подходящую модель, скопировал чертежи — а после мы прямо здесь, в нашей мастерской, построили ее с нуля.

Кстати, «донором» движка для уникального автомобиля стали обыкновенные «Жигули». Они, вспоминает наш собеседник, давно уже пылились в цеху, шли под списание, так что на них наложили лапу пиротехники — «Жигули» в скором времени собирались эффектно взорвать. По просьбе мастеров взрыв устроили так, что он практически не повредил внутренности машины — и двигатель благополучно перекочевал в Delaunay-Belleville.

Вообще, отмечает Григорьев, на «Ленфильме», как и на любой другой студии, идет постоянное негласное противостояние между съемочными группами и автомастерами. Первым только дай волю ради хорошего кадра что-нибудь поломать, сжечь, утопить или хотя бы испачкать. Вторые всеми силами пытаются этого не допустить.

Легендарная советская "полуторка". К этим машинам в мастерской особенное отношение. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Ну вот, к примеру, гляньте, - мастер подводит нас к стоящей в соседнем помещении полуторке. Она уже как раз-таки оригинальная, прямо веет от нее атмосферой прошлых лет. Мотор только не родной - от «Волги». - Видите вмятины на дверце? Это уже наши постарались — отфактурили, постучали молоточком, пока меня не было. Но это еще не беда, выправим. Тяжелее, когда отдаешь автомобиль новенький, чистенький, блестящий, а его тебе возвращают либо с выбитыми стеклами, либо в грязи. Причем грязь тоже непростая — машину сначала покрывают казеиновым клеем, а потом уже лепят сверху всякий мусор, чтобы лучше держалось.

К слову, к «студийным» полуторкам у Сергея Григорьева совершенно особенное отношение — мало того, что эти машины сами по себе в истории России занимают особе место, так еще и очень уж много воспоминаний с ними связано.

- Вот, например, был такой сериал - «Ладога», про Дорогу жизни, - рассказывает мастер. - И мы вели эти полуторки по Ладожскому озеру. По льду. Причем от берега отходили довольно далеко, чтобы не было видно никаких огней. И вот это, скажу я вам, было страшновато. Особенно когда ты едешь, а лед под тобой трещит. На площадке, конечно, постоянно дежурили спасатели, бурили лунки, проверяли толщину покрова — но все равно первые два дня я никак не мог успокоиться. Нам еще говорили — ехать всегда только с открытой дверью, чтобы в случае чего можно было выпрыгнуть! Но я-то понимал, что это фикция — попробуй, выпрыгни из кабины, когда там такая теснота, а ты в зипуне и в валенках.

На съемках "Ладоги" машины действительно шли по замерзшему Ладожскому озеру - со всеми вытекающими рисками и опасностями. Фото: кадр из фильма

Однажды, продолжает Григорьев, все на той же «Ладоге» он заблудился и вместо съемочной площадке выехал к рыбацкой стоянке. Выражения лиц рыбаков, когда из метели выкатилась побитая осколками — словно только что из-под бомбежки - полуторка, за рулем которой сидел кряжистый мужик с сосульками на усах (разумеется, искусственными), нужно было видеть.

К слову, с готовыми автомобилями или даже с готовыми чертежами мастера работают далеко не всегда. Порой приходится заниматься и настоящей «изобретательской» работой.

- В конце семидесятых ко мне обратился режиссер Игорь Масленников, - вспоминает Сергей Григорьев. - Он как раз собирался снимать последнюю серию «Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона» - «20-й век начинается» - и ему нужен был аутентичный автомобиль. Но поскольку фильм представлял собой некое, скажем так, фентези, автомобиль должен был быть непростой.

Масленников, продолжает Григорьев, хотел для Холмса нечто стильное и угловатое. Он сам набросал эскизы и передал их мастеру. Тот разработал чертежи — и пошла сборка. Переднюю часть рамы взяли от ЗИС-5, задний мост и подвеску сделали сами. В итоге получилось нечто совершенно самостоятельное и практически ни на что не похожее — разве что на продукцию фирмы «Дукс», существовавшей в Российской империи как раз в начале 20-го века, да и то совсем немного.

Автомобиль доктора Ватсона на самом деле не имеет аналогов в мировой истории. Это - полностью вымышленная модель. Фото: кадр из фильма

С автомобилем для доктора Ватсона, к слову, все получилось еще интереснее. Он получился уникальным на все 100 % - в смысле, не имеющим никаких, даже приблизительных, исторических аналогов. Чудо-«повозку» собрали на простом деревянном каркасе и обшили фанерой, выкрашенной в красный цвет. По словам Григорьева, несмотря на простоту конструкции, в сроки уложились едва-едва — к назначенному дню кузов не успевал просохнуть, так что в Ригу, где проходили съемки, отправили каркас, а остальное мастер чуть позже привез лично, погрузив на крышу своего «Москвича».

- Кстати, потом этот автомобиль у нас на съемках сериала «Конь белый» благополучно сгорел дотла, - признается Григорьев. - А вот большая машина немецкого шпиона была раз пять, наверное, перестроена, и до сих пор снимается — сейчас, в частности, играет санитарное авто на съемках фильма про Первую мировую войну.

К слову, в цеху — лишь малая часть ленфильмовской автоколлекции. Куда больше скрыто в гигантском ангаре напротив. Вот уж где настоящий рай для любителей раритетных авто! Здесь их несколько десятков — от трамваев и автобусов до самоходных колясок конца 19-го века. Есть даже шикарный, культовый — по крайней мере в США — Dodge Dart Seneca образца 1960-х годов. Про него, кстати, ходит множество легенд — согласно одной из них, это роскошное авто появилось на студии после того, как его на границе с Финляндией бросил беглый иностранный дипломат. А еще эта машина якобы снималась в «Человеке-амфибии» - правда, Сергей Григорьев говорит, что несколько раз посмотрел фильм от начала до конца, но так ее и не нашел.

Большая часть коллекции хранится в огромном ангаре, запертом на замок. Фото: Артем КИЛЬКИН

Правда, все это, конечно, замечательно, но вот состояние площадки, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Вот уже много лет — с тех самых пор, как у студии начались финансовые проблемы — она постепенно превращается в руины. По крайней мере изнутри: местами в полу зияют дыры, прикрытые кучами тряпок и мусора, кое-где по стенам сочится вода. Из-за постоянной сырости некоторые авто — как тот же Dodge —успели местами поржаветь. На то, чтобы привести коллекцию в порядок, нужно не так уж много денег — но и их нет и в ближайшее время не предвидится.

- А ведь у нас еще были сани, кареты и повозки, - вспоминает Григорьев — Тоже огромное количество — десятки, не меньше. Купе, ландо, пролетки. В том числе уникальные сани времен Екатерины II на четверку лошадей. Чтобы их построить, мы ездили в музей экипажей в Пушкине, ползали там чуть ли не на четвереньках, снимали мерки. Все — ради одного-единственного съемочного дня. Выяснили, кстати, удивительную вещь — оказывается, уже в то время у саней был развал-схождение, как у автомобилей. В итоге невероятную восьмиметровую конструкцию из стальных профилей можно было совершенно спокойно «буксировать» в одиночку.

Сергей Григорьев все свои автомобили знает до последнего винтика. Он даже ведет о них блог на YouTube - обязательно посмотрите! Фото: Артем КИЛЬКИН

В девяностые годы, продолжает наш собеседник, весь «каретный парк» у него отобрали и сдали в кооператив «Виват», который организовывал катания на лошадях. Дела у кооператива шли хорошо — настолько хорошо, что в конечном итоге конкуренты подожгли ангар, в котором хранились экипажи. Милиция дело расследовать не стала — списали на «неосторожное обращение с огнем неустановленного лица».

К слову, иногда раритетные автомобили... угоняют. Так, несколько лет назад, еще до назначения директором «Ленфильма» Эдуарда Пичугина, с площадки увели Ford model A и BMW 1927 и 1937 года выпуска — угонщики взрезали замок, отодвинули решетку, погрузили авто на фуру и увели.

- Потом, когда пришел Пичугин, я первым делом обратился к нему и сказал: «Такая ситуация — два автомобиля в угоне», - вспоминает Григорьев. - Что было дальше — тайна, покрытая мраком. Но уже через несколько дней и Ford и BMW вернули — привезли прямо к дверям ангара. Что уж там он сделал, на какие рычаги нажал — я до сих пор не представляю даже. Знаю лишь, что привезли автомобили аж с Псковщины.

Вообще-то в мастерскую пускают не всех. Но для нас сделали исключение. Фото: Артем КИЛЬКИН

Конечно, это далеко не все истории и далеко не все диковинки, которые можно найти в автомастерской «Ленфильма» - чтобы собрать их в одном материале, потребуется как минимум спецвыпуск полос этак на 20. Но по крайней мере теперь вы знаете чуть больше о том, как живет и работает большой мир большого кино — а значит, сможете взглянуть на любимые фильмы под новым углом.