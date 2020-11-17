Хоть в планку, хоть на шпагат: петербургские пенсионерки вышли на бой с ковидом

Это бабушки легко дадут фору многим 20-летним. Надежда Бентя тому пример Фото: Артем КИЛЬКИН

Эти милые женщины, на веку которых произошло немало потрясений, кажется, только начинают жить. Каждую неделю по понедельникам и четвергам они встречаются в парке Лесотехнической академии, чтобы обменяться новостями и позаниматься спортом. И так уже 8 лет. За все это время тренировки они отменяли только дважды: в лютый ливень, когда видимость была не более метра, и в мороз -20 градусов. Корреспонденты «Комсомолки» встретились с бодрыми бабульками и узнали, в чем же заключается секрет счастливого долголетия.

«У НАС КАК В ДЕТСКОМ САДУ!»

Тренировки у дам элегантного возраста всегда проходят на одном и том же месте - у старинной водонапорной башни в парке Лесотехнической академии. Чтобы ее найти, нам пришлось поплутать, однако сами активистки могут дойти сюда с завязанными глазами. Бодрым шагом они стягиваются к месту встречи около 11.00.

Пенсионерки тренируются на свежем воздухе уже 8 лет Фото: Артем КИЛЬКИН

- О, а вот и девчонки! Валечка, привет! - радостно восклицает Тамара Левелева.

Ей 82 года. Она у местной тусовки командарм, третейский судья, воспитательница и классная дама. Именно на ней здесь держатся дисциплина и массовый задор.

- Вон, видите, Бронечка с конфетами пришла? У нас как в детском саду! На день рождения приносим лакомство и всех угощаем! - улыбается Тамара Анатольевна. - А вообще у нас тут суровая дисциплина: если кто из девчонок болтает во время занятий, в угол ставлю!

Тамара Левелева (в розовой шапочке) у бабушек за старшего Фото: Артем КИЛЬКИН

Средний возраст бабушек - 78 лет. Почти у всех есть высшее образование. Здесь и юрист, и кандидат химических наук, и филолог, и спортсменка Тамара Нарышкина, которая может не дрогнув простоять в планке четыре минуты. Еще бы! В прошлом слаломистка и парашютистка, она легко даст фору даже 20-летним.

- Ой, а сегодня к нам Олег придет! Мы его очень любим, - подпрыгивает от восторга Тамара-командарм.

Олег Виллард - профессиональный фитнес-тренер, который уже 8 лет занимается с пенсионерками по авторской программе. Раньше он работал по контракту с муниципалитетом, а теперь, когда местная власть сменилась и договор расторгли, по мере возможности ходит к бабушкам по доброте душевной. Сейчас, когда грянул ковид, в общий комплекс тренировок он добавил несколько видов дыхательных упражнений для профилактики.

Фитнес-тренер Олег Виллард специально разработал комплекс упражнений для своих пожилых подопечных Фото: Артем КИЛЬКИН

ДРУГ ЗА ДРУГА - ГОРОЙ

Едва Олег успел поздороваться, как его подопечные, а их человек тридцать, сразу обступили тренера. Начали занятие с вращения головой, потом стали разминать руки и туловище, а под конец вовсю махали ногами, доставая ими до рук, находящихся на уровне плеч.

- До встречи с ними я даже и предположить не мог, что в 60 лет жизнь только начинается, - говорит Олег. - Когда 8 лет назад я впервые стал вести у дам занятия, то давал очень легкий комплекс, но они очень быстро все схватывали, и я начинал усложнять программу. Сейчас же могу сказать, что, несмотря на то что средний возраст этой группы 78 лет, их физическая форма - максимум лет 50.

Несмотря на то, что средний возраст в группе 78 лет, физическая форма бабушек, как у 50-летних Фото: Артем КИЛЬКИН

Занятие у энергичных бабушек длится более часа. За это время они не то что не устают, наоборот, набираются сил. А некоторые даже на радостях садятся на шпагат.

- Да мы же не только тут все вместе занимаемся, мы друг за друга стоим горой! - рассказывает Тамара Анатольевна. - Обычно, если кто-то не может прийти, звонит и предупреждает. А если человек не пришел три раза не обозначившись, мы сразу направляем гонца проведать. Мы же возрастные, все может быть. Поэтому я не понимаю, что значит выражение «одинокие старики». Мы вон, если нужно, и подкармливаем друг друга, и помогаем, и просто в гости приходим.

ИНТЕРЕС К ЖИЗНИ

Самой старшей «девчонке» в этой компании 90 лет. Бабушки называют ее талисманом своей группы. Но сегодня она не явилась - семейные обстоятельства. Зато пришла дама чуть младше - ей 89, юбилей будет в феврале. Зовут бодрую старушку Нина Степановна Лащенко.

Тамара Нарышкина всю жизнь занимается спортом и может простоять в планке 4 минуты Фото: Артем КИЛЬКИН

- Мне через три месяца будет 90, а я чувствую себя прекрасно, - кокетливо говорит она. - Если я вот сюда не приду, настроение сразу не то на весь день. Да и у всех нас так.

- А мне просто скучно дома стало. Внуки выросли, думаю, что делать? Вот и присоединилась к этой компании! - улыбается Нина Николаева.

О том, насколько нужны и важны для них эти занятия, бабульки щебечут наперебой. Кому-то тренировки помогают починить больную спину, кому-то укрепить сердце, а некоторым даже оправиться после ковида. Лучше реабилитации и не придумаешь, чем занятия на свежем воздухе, уверяют они.

- Мы, кстати, легко приседаем по 60 раз! - вдруг восклицает Тамара Левелева. - Хотите мы вам сейчас тут присядем?

Пенсионерки друг за друга горой - если кому-то нужна помощь, с удовольствием откликаются Фото: Артем КИЛЬКИН

Я еле остановила резвых бабулек, в течение нескольких минут убеждая, что верю им на слово.

- А вообще, - продолжает Тамара Анатольевна, - мы здесь все такие бодрые лишь по одной причине - у нас есть интерес к жизни! Поэтому и ковид нам не страшен, и силы есть, и чувствуем себя отлично, несмотря ни на какие возрастные проблемы.

КОНКРЕТНО

Дыхательные упражнения от Олега Вилларда

1. Встать прямо, ноги на ширине плеч. Соединить ладони на уровне груди и сильно надавить основаниями ладоней друг на друга. Сохраняя давление, сделать глубокий вдох через нос, одновременно выполняя повороты туловища вправо и влево. Вдох делать на четыре счета. Продолжая выполнять повороты, сделать выдох через сомкнутые губы, произнося букву «с». Выдох должен быть с напряжением, с усилием тоже на четыре счета. Выполнить 12-16 повторений.

2. Встать прямо, ноги на ширине плеч. Сделать очень глубокий вдох и задержать дыхание. Сжать пальцы в кулаки и выполнить 8 круговых движений прямыми руками вперед. Выдох выполнить также на 8 круговых движений, через сомкнутые зубы, произнося букву «с». Выдох должен быть с усилием. На следующем повторении круговые движения руками делать назад. Повторить 12-16 раз

3. Встать прямо, ноги на ширине плеч. Сделать 12-16 максимально глубоких быстрых вдохов и выдохов через нос. После последнего выдоха вдохнуть максимально глубоко и остановить дыхание на 1-2 минуты. Во время остановки дыхания следить за тем, чтобы не было головокружения и неприятных ощущений. Выполнить 2-4 раза.

Все эти упражнения рекомендовано делать 2-3 раза в день ежедневно.

НА ЗАМЕТКУ

Все желающие заниматься могут приходить по понедельникам и четвергам к 11.00 на площадку у водонапорной башни в парке Лесотехнической академии (ст. м. «Лесная»). Занятия бесплатные.