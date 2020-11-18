Без пожилых людей, детских групп и танцполов: Как будут работать театры, кинотеатры и концертные площадки по новым ограничениями в Санкт-Петербурге

В Петербурге по новым правилам из-за коронавируса заработали культурные учреждения. Фото: Олег ЗОЛОТО

На прошлой неделе в Петербурге ввели новые ограничения для работы учреждений культуры. С 14 ноября театры, кинотеатры, концертные залы и другие площадки могут заполнять зрительный зал только наполовину. А значит, будет ограничена и продажа билетов на мероприятия: отпускать смогут только 50 процентов имеющихся мест. Речь идет и о частных, и о государственных площадках. Как рассказал заместитель председателя по культуре Федор Болтин во время онлайн-конференции во вторник, 17 ноября, это не касается билетов, которые были куплены до 11 ноября включительно.

Так, например, если петербуржцы заранее приобрели билеты на спектакль в декабре, то сдавать их не нужно – всех пустят согласно проданному количеству. Площадка будет соблюдать введенные стандарты безопасности по COVID-19. Тем не менее, нескольким категориям горожан вход все-таки решили ограничить. Для людей старше 65 лет введен режим самоизоляции, поэтому для них походы на мероприятия не рекомендованы. Кроме того, нельзя будет приводить на мероприятия организованные группы детей.

– Речь идет о походах в учреждения несовершеннолетних из одного класса, одной школы и так далее в сопровождении ответственных представителей. Но дети могут спокойно могут посещать культурные мероприятия в сопровождении родителей, законных представителей, – отметил Федор Болтин.

Еще одно важное нововведение касается так называемых входных билетов. Чаще всего такие продаются на концертных площадках, где зрители слушают музыку на танцполе стоя. Теперь организовывать подобные мероприятия без сидячего места нельзя. Сделано это для того, чтобы избежать толпы и организовать рассадку с дистанцией.

– Никаких входных билетов, контрамарок, билетов с надписью «танцпол», сейчас быть не должно, – отметил Федор Болтин.

Организаторам предлагают расставить кресла на площадке, тогда это будет считаться зрительным залом. А уже в нем можно будет продавать половину мест.

Кроме того, все мероприятия, в которых участвуют больше 50 человек, теперь нужно будет согласовывать с комитетом. Важный момент – считают не только зрителей, но и артистов, сотрудников и так далее. И частные, и государственные учреждения должны будут заполнить специальные документы и направить их в комитет не позднее, чем за пять дней до мероприятия. Площадки также должны гарантировать соблюдение всех мер безопасности.