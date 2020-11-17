Новую мутацию коронавируса выявили в Санкт-Петербурге

Роспотребнадзор сообщил о новой мутации коронавируса в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ученые научного центра «Вектор» выявили новую мутацию коронавируса, появившуюся в Санкт-Петербурге. Помимо Северной столицы такой же вариант инфекции нашли и в Челябинске. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе вступительного доклада на виртуальном симпозиуме «Пандемия COVID-19: вызов современной науке». Оказывается, новая мутация имеет характерную черту – слабая чувствительность к антителам.

- В изоляте, выделенном в Санкт-Петербурге и Челябинской области, ученые обнаружили мутацию А831V. Для нее характерно снижение чувствительности к сыворотке, содержащей антитела к коронавирусу. Данная мутация в материале из других регионов не выявлялась, то есть у ряда субъектов РФ своя специфика развития болезни, - рассказала Анна Попова.

Глава Роспотребнадзора заявила, что с августа 2020 года в Санкт-Петербурге зафиксировали популяционный иммунитет к коронавирусу у более 20% населения. Вдобавок Анна Попова заметила, что по России начинает распространяться вариант мутации коронавируса М153T в белке S, который уже заглянул в Санкт-Петербург

Тем временем в Северной столице всю осень продолжается рост заболеваемости коронавирусом. Каждый день город ставит рекорды по числу зараженных инфекцией. В Смольном рассказывают, что тотальные запреты будут только при одном условии – дефиците свободных коек в стационарах.