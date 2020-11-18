Безопасный дом: На что обращать внимание при выборе квартиры

Какие способы защиты жителей есть в новостройках и где они используются? Фото: Мария Ленц.

Обязательные вещи

Насколько безопасно будет жить в новом доме, во многом зависит от доброй воли застройщика, класса и масштабов жилого комплекса. Но есть вещи, которые стали настоящим джентльменским набором современных проектов.

- Закрытые дворы - один из популярных трендов последних лет. Это не только гарантия уюта и безопасности, но и самый надежный способ предотвратить стихийную парковку на придомовой территории. Закрытый двор сегодня может стать ключевым фактором при выборе жилья, - считает генеральный директор агентства недвижимости ГК «КВС» Анжелика Альшаева.

- Наша компания проектирует закрытые дворы во многих объектах: ЖК «Наутилус», квартал «Атмосфера» в микрогороде «Новое Сертолово» и других. Такое решение - гарантия того, что на придомовой территории будет уютное пространство для прогулок и отдыха, без машин и случайных людей.

Приватности во дворах можно добиться по-разному. Самое простое и доступное решение - поставить ограждение и шлагбаум. Если есть возможность, дворовую территорию выносят на стилобат, приподнятый на несколько метров и огороженный. Такое решение использовано в Ultra City

- Этот подход полностью исключает проникновение посторонних. Калитки и ворота - на электронных ключах, то есть чужие не имеют физической возможности попасть не только в парадное, но и на внутреннюю территорию, например, на спортивную или детскую площадку. На стилобат можно подняться на специальном лифте, попасть в который может владелец электронного ключа. Таким же электронным замком закодирован и въезд в подземный паркинг. Потерянный ключ жилец может сразу заблокировать, обратившись к охране или консьержу, - рассказывает директор по маркетингу Группы RBI (входят компании RBI и «Северный город») Михаил Гущин.

О безопасности жильцов застройщики начинают думать еще на этапе проектирования, разрабатывая концепцию благоустройства придомовой территории.

- Важная роль отводится ландшафтному дизайну с системой пешеходных и велодорожек, цветниками и альпийскими горками. Такие зоны для спокойного и активного отдыха не предусматривают движения транспорта. На внутреннюю территорию наших комплексов могут заезжать лишь машины экстренных служб и жильцы, если им нужно выгрузить крупногабаритные вещи. Для автомобилей жителей есть парковки за пределами квартала или в подземном паркинге, - говорит директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест» Ян Фельдман. - Сквозные парадные позволяют жителям попасть в свои квартиры прямо с автостоянки. Для тех, кто возвращается с покупками из магазина, в каждом парадном предусмотрены специальные тележки, на которых тяжелые пакеты можно довезти до дома. Из подземного паркинга на лифте с удобством можно доехать до нужного этажа.

Инновации для защиты

Системы видеонаблюдения - еще одна обязательная составляющая для многих современных жилых проектов.

- Охрана и видеонаблюдение могут быть интегрированы с системами «умный дом». В качестве оборудования все чаще используются IP-камеры видеонаблюдения, которые обеспечивают качественное изображение с формированием архива, - говорит руководитель аналитического центра «Главстрой Санкт-Петербург» Дмитрий Ефремов. - Например, в 15-й очереди «Северной долины», которую мы планируем ввести в эксплуатацию до конца года, в рамках системы «умный квартал» жителям будет доступно приложение, с помощью которого можно получать картинку с камер, установленных в парадных, во дворах, паркингах. Родители через телефон или планшет в режиме реального времени смогут видеть, как ребенок играет во дворе. Видеодомофоны позволят удаленно управлять доступом на территорию закрытого двора и открывать калитку для гостей.

Кстати, возможность управлять системами безопасности через смартфон у петербуржцев очень востребована. Современный человек мобилен, но ему важно держать ситуацию под контролем.

- Инновационные решения мы применили уже в первой очереди нашего жилого комплекса Ultra City, которая сдана и заселена. При помощи смартфона жители могут управлять домофоном парадного, у них есть доступ к просмотру камер видеонаблюдения со своего смартфона. Можно открыть дверь в парадное гостям в любой момент или, находясь в любой точке города, наблюдать за игрой своего ребенка на детской площадке. Камеры обеспечивают контроль за придомовой территорией, въездами в паркинг, парадными, лифтами. Их расположение рассчитано таким образом, чтобы обеспечить обзор без «слепых пятен», - рассказывает Михаил Гущин. - Во всех наших проектах используются электронные системы контроля и управления доступом. На территорию дома и в парадные жители попадают по индивидуальным электронным ключам. Также наш внутренний стандарт - закрытая для посторонних огороженная территория, находящаяся под стопроцентным видеонаблюдением, служба охраны или консьерж.

Технологии и люди

Для того чтобы жильцы чувствовали себя спокойно и в безопасности, одних только технических средств мало. Задача техники - не допустить происшествия, зафиксировать и оповестить об опасности. Но людям нужна защита от возможных неприятностей.

- Компания «КВС» уделяет особое внимание безопасности на территории жилых комплексов. Во-первых, во всех объектах нашей компании организовано круглосуточное видеонаблюдение. Во-вторых, спокойствие жителей обеспечивает наше собственное охранное предприятие «КВС-Безопасность»: его сотрудники регулярно патрулируют придомовые территории. Благодаря этому родители могут не бояться отпускать своих детей гулять и играть на площадки, - говорит Анжелика Альшаева.

Если придомовая территория оборудована видеонаблюдением и в поле зрения камер попадают все участки, то наблюдение может быть дистанционным.

- В наших комплексах диспетчеры следят за порядком по камерам, а сотрудники управляющей компании несколько раз в день осматривают места общего пользования и делают обходы территории. Для дополнительного спокойствия жителей в квартале установлена тревожная кнопка по вызову наряда полиции, которую обслуживают сотрудники Росгвардии. Впрочем, она вряд ли понадобится, поскольку в большинстве случаев соседи хорошо знают друг друга. Появление во дворе или доме постороннего не останется незамеченным, - говорит Ян Фельдман.

КСТАТИ

Простые правила

В век высоких технологий не стоит забывать о том, что наша с вами безопасность во многом зависит от простых вещей. Освещенные дворы и закрытые подъезды - элементарно, но очень важно.

- Светлые входные группы с большой площадью остекления, когда жители видят, с кем они могут встретиться в парадном или на улице, тоже можно считать элементом безопасности. Так же как и закрытые от автотранспорта дворы, в которых дети спокойно играют на улице, не бегая среди машин, - говорит Дмитрий Ефремов. - Сохранность колясок и велосипедов жильцов может быть дополнительно обеспечена, если они находятся в парадном в отдельном помещении с видеонаблюдением, системой контроля доступа, как, например, в корпусах нового, 21-го квартала «Северной долины».

Ну и, конечно, никто нас не защитит от нас самих. Во время занятий спортом, игр, отдыха важно знать простейшие правила безопасности.

- Насколько возможно, застройщики и об этом позаботились. К примеру, все игровые комплексы в наших объектах безопасны, сертифицированы и соответствуют современным нормам. Но и от самих людей многое зависит, - добавляет Анжелика Альшаева.