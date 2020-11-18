Боярский - о жалобах артистов на падении доходов: «Лучше работать водителем, чем брать деньги у государства»

Боярский считает, что брать деньги у государства - стыдно Фото: Александр ГЛУЗ

Народный артист РСФСР Михаил Боярский ответил своим коллегам, пожаловавшимся на падение доходов во время ограничений, связанных с коронавирусом. О проблемах с финансами заявили певец Валерий Меладзе, юморист Владимир Винокур и актриса Елена Воробей, которая добавила, что ей уже нечем платить за коммуналку. Однако обращение главного Д'Артаньяна страны было исключительно к представителям сильного пола.

- Любой мужчина обязан в меру своих способностей обеспечивать семью своими силами и ни на что другое не рассчитывать, - заявил "КП-Петербург" Михаил Боярский. - Для этого надо быть всегда готовым, чтобы ни случилось с профессией, если здоровье позволяет. Обеспечить семью любым способом - его прямая обязанность, за исключением воровства. От государства не надо ждать помощи.

Михаил Боярский готов пойти работать водителем Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ранее на странице в Инстаграм boyarskiy_official появилось обращение артиста, в котором он говорит, что в случае необходимости готов работать даже водителем.

- Мы богатыми не были и привыкать не стоит, - написано в посте от имени Боярского. - Какие-то льготы получать? Мне кажется, для мужчины – это стыдно. Я считаю, что мужик – даже в такой женской профессии, как актерская – все равно должен уметь доставать деньги любым способом. Каким именно – это уже его проблемы. Но просить – ни в коем случае. Я бы не взял государственную поддержку, не могу себе позволить такой роскоши. Если говорить о тех артистах, которые потеряли работу, то, наверное, им нужно как-то помочь. Но я бы не смог принять помощь, нашел бы себе другую работу.

Михаил Боярский "КП" подтвердил, что, "возможно, это его слова", но свою причастность к странице он опроверг.

- Я не веду соцсети, у меня нет помощника, который этим занимается, - пояснил Боярский. - Я не имею отношения к этой странице. Мне говорили, что там есть два или три человека, которые делают это. Но я не знаю их.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

"Зажрались совсем": поклонники напали на просившую деньги на еду и коммуналку Елену Воробей

Артистка взбесила россиян своими жалобами (подробности)