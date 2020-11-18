Шаверму не ем, вкус потерял: Виталий Милонов заболел коронавирусом

Депутат Виталий Милонов заболело коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН

Представляющий Санкт- Петербург депутат Государственной Думы России Виталий Милонов заболел коронавирусом. О том, как он себя чувствует, что со здоровьем и чего ему сейчас особенно не хватает, парламентарий рассказал радио «Комсомольская правда в Петербурге», 92.0 FM.

- Сейчас температура закончилась, я очень счастлив. Пять дней прошло с первых симптомов, ПЦР-тест уже положительный, то есть я точно заболел. Сейчас нахожусь дома, самоизолировался в полнейшем виде. Семья отдельно, чтобы не заболели, - сообщил Милонов. - Чувствую себя хорошо, но кожа была такая, как будто я ожог получил, раздраженная вся. И нюх потерял. А самое обидное, что шаверму есть нельзя - картонная на вкус теперь.

В связи с болезнью депутат не сможет исполнять свои прямые обязанности - голосовать в Госдуме. Но все заседания профильных комитетов пройдут при участии Виталия Валентиновича, только в онлайне.

А вот чего очень не хватает депутату, так это живого общения. Именно поэтому он будет вести традиционную программу на радио «Комсомольская правда в Петербурге», 92.0 FM. Начало эфира в 17:03, в пятницу, 20 ноября.

Отметим, что на прошлой неделе Виталий Милонов решил поддержать медиков, борющихся с коронавирусом и отвез им еду в подарок.

- В эти сложные времена нам всем важно помнить, что есть люди, которые круглосуточно выполняют свой долг - это наши медики. Вкусный обед - наш подарок любимым врачам из больницы им. Семашко в Пушкине, - сообщал депутат в своей Инстаграме.