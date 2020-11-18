В Смольном объяснили, что такое «цикличное обучение», на которое собираются перевести школьников Петербурга

Петербургских школьников в случае ухудшения ситуации с коронавирусом могут отправить на «цикличное обучение». Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербургских школьников в случае ухудшения ситуации с коронавирусом могут отправить на «цикличное обучение». Это – принципиально новый образовательный формат, на данный момент он не применяется нигде в России. О том, что будут представлять собой учебные циклы, на кого они будут рассчитаны, и при каких условиях их введут в действие, «КП-Санкт-Петербург» 18 ноября рассказала вице-губернатор Ирина Потехина.

АЛЬТЕРНАТИВА «УДАЛЕНКЕ»

По словам Потехиной, «цикличное обучение» - своего рода более приемлемая и более эффективная альтернатива всеобщей «удаленке», с которой петербургские учителя и родители столкнулись весной.

- Во-первых, мы понимаем, что полноценного дистанционного образования пока не существует - для его разработки нужны годы. Именно поэтому весной 90% и родителей, и педагогов оценили этот опыт негативно. И даже сегодня, когда эпидемиологическая ситуация усложнилась, на «удаленку» готовы уйти не более четверти семей, - отмечает вице-губернатор. – Это существенное количество родителей, чьё мнение необходимо учитывать. Для них был специально разработан смешанный формат обучения – ребёнок учится дома, но остаётся на связи со своими школьными педагогами. Пока таких детей немного - в школы подано около 12 000 заявок. Все школы работают в обычном очном формате. Пока что эпидемиологическая ситуация позволяет нам на этом остановиться. Если же Роспотребнадзор, с которым мы плотно взаимодействуем, потребует отправить всех на удаленку, мы будем просить разрешения использовать цикличный формат.

Система, объясняет Ирина Потехина, следующая. На протяжении двух недель дети будут осваивать учебную программу дистанционно. А потом - на неделю возвращаться в школу. Ранее городские СМИ сообщали, что в эту неделю школьники будут сдавать контрольные и писать диктанты, однако, уточняет вице-губернатор, это не вполне верная информация. На что уйдет эта неделя, будет зависеть от расписания, которое сейчас формируется.

- Такая система позволит, с одной стороны, разорвать эпидемиологические цепочки (считается, что именно две недели в среднем длится инкубационный период COVID-19 – прим.ред.), а с другой – не выпасть полностью из школьного процесса и не потерять связь с детьми, - констатирует собеседница издания. – Дистант, растянутый на месяц-полтора, приводит к сложным последствиям.

Новая система не коснется начальной школы. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

НЕ ОТНОСИТСЯ К «МАЛЫШАМ»

На данный момент, подчеркивает Ирина Потехина, цикличный формат находится в процессе разработки. Его внедрение потребует изменений в расписании, работе педагогов, школьном администрировании и так далее. Наверняка можно сказать одно: новая система не коснется начальной школы.

– Во-первых, маленькие дети не умеют ещё учиться самостоятельно, у них в этом возрасте ещё не сформированы соответствующие навыки. - объясняет вице-губернатор. - Во-вторых, в начальной школе работает система «один учитель – один класс». Поэтому там меньше контактов и, соответственно, меньше вероятность заразиться. Статистика это наглядно показывает: из 1 500 заболевших учителей в начальной школе работает только восемь.

Когда именно и при каких показателях заболеваемости начнется переход на цикличное обучение, по словам Потехиной, сказать пока невозможно.

- Ситуация меняется очень быстро, - констатирует собеседница издания. – Поэтому и решения мы вынуждены принимать предельно оперативно. Это очень сложно, но в текущих условиях, увы, по-другому нельзя – как вы сами понимаете, к эпидемии никто заранее не готовился.

Напомним: ранее источник, близкий к Смольному, рассказал «КП-Санкт-Петербург», что именно школы городская администрация и Роспотребнадзор рассматривает как одну из точек наибольшей концентрации людей – а значит, именно на них, скорее всего, будут направлены следующие «коронавирусные» ограничения.