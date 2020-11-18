«Декабрь будет теплым»: синоптик рассказал, какой будет зима в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Настоящая зима придет в Санкт-Петербург в конце декабря. Фото: Артем КИЛЬКИН

За окном выпал первый снег, а дни все короче и холоднее. А все потому, что до прихода календарной зимы осталось меньше двух недель. Сколько еще продержится плюсовая температура в Ленинградской области, и чего нам ждать этой зимой, рассказал на пресс-конференции главный синоптик Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов 18 ноября.

- Вторая половина месяца будет напряженной: повышение температуры воздуха до 5-10 градусов с дождем, которое ожидается в ближайшие полутора суток, - это кратковременное явление, - отметил синоптик. - Уже в пятницу, 20 ноября, восстановится более холодная погода, близкая к нулю. Пройдут осадки в виде снега. Так будет продолжаться до конца месяца. В районе Финского залива будет немного теплее. Сказывается влияние Балтики. Но за Волховом, на востоке Ленинградской области, ожидается зимняя погода. Снежного покрова окажется больше в восточных районах, чем на западе.

Ледостав на реках, на Ладожском озере, по его словам, появится в третьей декаде ноября – начале декабря. На Финском заливе – чуть позднее.

- Продолжается влияние циклонов, которые сейчас будут активно смещаться с Атлантики в наши районы и вносить неустойчивую погоду. При подходе циклонов может идти снег, повышаться температура воздуха, усиливаться ветер, - отметил эксперт. - Ближайшие 2 дня наблюдается сильный ветер: и 19 ноября, и ночью 20-ого, сохраняются порывы до 15-20 метров в секунду. На акватории Финского залива ветер будет еще сильнее – до 20-23 метров в секунду.

Что касается зимы в Ленинградской области, то погода будет переменчивой. В декабре, по мнению Александра Колесова, продолжится влияние циклонов.

- Первые две декады окажутся относительно теплые. Температура воздуха – более близкая к нулю градусам. В ночные часы – это минус 4 плюс 1 градус, в дневные часы – от минус 1 на востоке до плюс 4 на заливе. В третьей декаде ждем отрицательную температуру: в дневные часы – минус 2-7 градусов, в ночные – даже до минус 8-12 градусов, - пояснил он.

В целом, декабрь планируется теплым. Ожидается много осадков – 100-150 процентов, преимущественно в виде снега.

Устойчивая зима, как констатирует Колесов, начнется ближе к Новому году. Температура воздуха ожидается на 1-2 градуса выше нормы. Погода с восстановлением льда, с образованием снежного покрова и замерзанием озер и рек. Экстремально теплой зимы не будет.